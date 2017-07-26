Чикагские федералы продолжают преследовать украинского олигарха, связанного с руководителем предвыборного штаба Трампа

"Президент Дональд Трамп может чертовски стараться подорвать расследование предполагаемых связей его предвыборного штаба с российским правительством, но его министерство юстиции не ослабляет преследования поддерживаемого Кремлем украинского олигарха", - пишет Chicago Tribune.

"Миллиардер Дмитрий Фирташ, связанный с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, сопротивляется экстрадиции в Чикаго по обвинениям в рэкете", - говорится в статье.

Фирташ давно утверждал, что его арест в 2014 году за предположительное руководство международным рэкетом в сфере производства титана при участии находящегося в Чикаго подразделения Boeing является политически мотивированным.

"На данный момент освобожденный под залог в Австрии после внесения 174 млн долларов, Фирташ собрал звездную команду американских адвокатов, включая юридического советника Белого дома при Клинтоне Лэнни Дэвиса, бывшего министра национальной безопасности Майкла Чертоффа и бывшего федерального прокурора Дэна Уэбба", - говорится в статье.