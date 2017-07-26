Будут ли выборы в Бундестаг безопасными?

За два месяца до выборов в Бундестаг у немецких спецслужб и политических партий растет страх перед кибератаками и дезинформацией в интернете, сообщает Frankfurter Allgemeine.

"Ситуация напряженная. Мы ожидаем нарушений перед выборами 24 сентября - в особенности за неделю до них", - заявил руководитель Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Арне Шэнбом. Глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии Ханс-Георг Маасен также подчеркнул, что контрразведка "будет пристально следить за возможным влиянием на выборы через дезинформацию и кибератаки".

"Мы не исключаем, что будут попытки эксплуатировать федеральную избирательную кампанию в интересах собственных политических целей", - сказал Маасен в интервью Reuters. По его словам, опасность заключается в том, что "в ходе предвыборной кампании могут быть взломаны частные аккаунты помощников высокопоставленных политиков". Не далее как в июне BSI зафиксировала хакерские атаки на личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников и представителей бизнес-кругов, говорится в статье.

Немецкие эксперты напоминают и о хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году, в ходе которой были украдены большие объемы информации. Та информация, по мнению Маасена, "была предназначена для дискредитации или дезинформации". В начале июля глава МВД Германии заявил, что ожидает "соответствующей огласки в ближайшие недели".

Прежде всего, за всем этим стоит Россия, пишет автор статьи. Эксперты проводят параллели с выборами в США и Франции, на которые пыталась повлиять кампания хакерской группы APT28. В США в ходе кибератаки на Национальный комитет Демократической партии хакеры успешно похитили данные. Во Франции также были украдены документы, которые затем смешали с поддельными и выложили в интернет. Целью похитителей, по всей видимости, была "дискредитация Макрона", говорится в статье.

"В связи с предстоящими выборами в Бундестаг в 2017 году немецкие политические партии и политики могут стать объектом российского влияния", - говорится в недавно опубликованном докладе немецкой контрразведки.

При этом, как считает Ведомство по защите Конституции, "хакеры не преследуют цель помочь какому-то определенному кандидату - по большей части, они заинтересованы в том, чтобы подорвать доверие к демократии".