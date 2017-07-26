Россия рассчитывает, что ООН поможет ей извлечь выгоду из завоеваний в Сирии

"Россия активизирует кампанию за то, чтобы ООН провела разминирование величественных древнеримских руин в сирийской Пальмире. Но некоторые западные дипломаты опасаются: Кремль всего лишь стремится заручиться помощью других стран, чтобы заняться эксплуатацией богатых запасов полезных ископаемых в этом городе", - пишет корреспондент Foreign Policy Колум Линч.

"Призывы российского правительства уберечь древние руины в Сирии, отмечают эти дипломаты, совпали с сообщениями о попытках России убедить частные охранные компании обезопасить территории в окрестностях Пальмиры от боевиков "Исламского государства"* взамен на право освоения выгодных газовых месторождений и горнодобычу", - говорится в статье.

В марте на заседании Совета Безопасности ООН российский дипломат Евгений Загайнов заявил: "жизненно важно", чтобы ООН и правительства других стран предоставили "значительные финансовые вложения" в разминирование Пальмиры.

Со своей стороны, гуманитарные организации заявили, что самая неотложная задача - обеспечить им доступ к сотням тысяч сирийцев в осажденных населенных пунктах. Как формулирует автор, эти города "осаждены преимущественно сирийскими силами и их союзниками, но также "Исламским государством"* и другими антиправительственными силами".

"Критики утверждают, что Москва ратует за разминирование в рамках более широкого дипломатического гамбита, намереваясь переформулировать международные дебаты о гуманитарной ситуации в Сирии - увести их подальше от требований судить правительство Асада за военные преступления ввиду того, что оно морит голодом сотни тысяч мирных граждан в осажденных городах, подконтрольных оппозиции. Вместо этого Россия призывает коллег считать приоритетной задачей гуманитарную помощь (в том числе обезвреживание противопехотных мин) в поселках и городах, захваченных сирийским правительством и его союзниками", - пишет издание.

По данным издания, идея пригласить в Сирию саперов ООН всплывала "на полях" переговоров между Россией, Ираном и Турцией в Астане.

"Во время переговоров за закрытыми дверями Москва обсуждала временную договоренность с Тегераном и Анкарой о совместном заявлении - призыве к сотрудничеству между Сирией и ООН для создания международной коалиции по разминированию, которая бы помогла финансировать и координировать усилия по нейтрализации "неразорвавшихся опасных предметов, установленных террористическими организациями", - утверждает издание, ссылаясь на конфиденциальный черновик заявления России, Ирана и Турции, с которым оно ознакомилось.

По данным автора, участники переговоров пока не согласовали этот черновик заявления, а усилия буксуют.

И все же этот оборот событий стал новым шансом для ООН, которая стремится расширить свою роль в разминировании Сирии, пишет издание.

"По словам хорошо информированного дипломатического источника, в 2016 году сирийское правительство открыто отвергло предложение ООН израсходовать 20 млн долларов на работы по разминированию. Сирийские власти предостерегли ООН, что расценят развертывание саперов как "акт войны" и примут ответные военные меры, говорит источник", - сообщает автор.

"Один дипломат из Совета Безопасности сказал, что Сирия давно испытывает "параноидальные" опасения, что саперы (обычно вербуемые из числа отставных западных военных) на самом деле являются шпионами или ввозят взрывчатку в районы, контролируемые оппозицией. Они [сирийская сторона. - Прим. ред.] также боялись, что иностранные специалисты по боеприпасам могут собрать доказательства, которые могут быть использованы, чтобы подтвердить военные преступления сирийского правительства", - говорится в статье.

Но, по мнению автора, теперь Москва и Дамаск видят пользу в разминировании.

В июне Агнес Маркеллу, директор Службы ООН по деятельности, связанной с разминированием (UNMAS), по поручению ООН участвовала в переговорах в Астане. Она также побывала в Москве и Дамаске.

Некоторые дипломаты "опасаются, что она заключит сделку, которая будет прежде всего служить коммерческим и военным целям России и Сирии, но мало облегчит положение гражданских лиц на территории, контролируемой оппозицией. Они говорят, что гораздо острее потребность в гуманитарном разминировании в густонаселенных районах Западной Сирии", сообщает издание.

"Я не проталкиваю российские коммерческие интересы, - возразила Маркеллу. - Если меня призывают отправиться в [Сирию], то не потому, что там есть нефть или что-то другое, а потому, что гибнут люди".

Между тем дипломаты США и союзных стран говорят, что их государства вряд ли поучаствуют в операции ООН по разминированию, если она будет проводиться только в Пальмире и других подконтрольных правительству городах.

Неназванный дипломат из Совета Безопасности сказал: "Надеюсь, никто не будет платить, пока не будет четкого гуманитарного плана" со списком самых нуждающихся населенных пунктов. "Пальмира никоим образом не займет высокое место в этом списке, потому что это куча камней - древних исторических камней".

Маркеллу заявила: если понадобится помочь гражданскому населению в Пальмире, "почему бы и нет?" Но, сказала она, ее служба никогда не давала согласия "разминировать старые камни".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.