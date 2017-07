26 июля 2017 г. Деметри Севастопуло и Артур Бисли | Financial Times Палата представителей американского парламента проголосовала подавляющим большинством голосов за антироссийские санкции Палата представителей американского парламента проголосовала подавляющим большинством голосов за введение санкций против России в рамках попыток Конгресса наказать Москву за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года, пишет The Financial Times. Между тем Брюссель начал дипломатическую атаку на действия США, предупредив, что в результате введения санкций под угрозой окажутся несколько нефтегазовых проектов с участием Shell, Eni и BP, сообщают журналисты Деметри Севастопуло и Артур Бисли. Во вторник чиновники заявили, что Брюссель "задействовал все дипломатические каналы" в попытке убедить законодателей смягчить воздействие на европейские компании и энергетическую безопасность Европы. "Представители Евросоюза опасаются, что санкции могут коснуться многомиллиардных трубопроводных и инфраструктурных проектов на территории России и за ее пределами, в частности в Балтийском и Черном морях", - пишут авторы. В списке, подготовленном еврокомиссарами, говорится, что в опасности оказываются проект завода по сжижению природного газа в Финском заливе Балтийского моря, в котором англо-голландская Shell имеет долю наряду с российским "Газпромом", а также газопровод "Голубой поток", связывающий Россию с Турцией: в этом проекте итальянской Eni принадлежит 50%. Угроза этому газопроводу состоит в штрафных санкциях за техническую поддержку и ремонт трубопроводов, пролегающих по российской территории либо российским водам, передает издание. В документах, с которыми ознакомились корреспонденты FT, также утверждается, что BP "не сможет участвовать" в своих операциях с "Роснефтью", если американские санкции коснутся операций европейских компаний по технической поддержке, ремонту и расширению трубопроводов в России. В список также включен проект "Каспийский трубопроводный консорциум": здесь европейские компании, такие как BG Overseas Holdings, Shell и Eni, сотрудничают с Россией по транспортировке казахской нефти к Черному морю через Россию. Санкции могут затронуть как уже существующий нефтепровод, так и проект по его расширению. Так что "европейские чиновники полагают, что воздействие новых санкций распространится далеко за пределы спорного проекта "Северный поток-2", который "Газпром" строит между Россией и Германией, и существующего трубопровода "Северный поток-1", - говорится в статье. Источник: Financial Times