26 июля 2017 г. Алек Лун | The Guardian Хакеры подрывают попытки России контролировать интернет Попытки Москвы контролировать интернет внутри России терпят поражение за-за хакерской кампании, подрывающей систему запрета неугодных сайтов, утверждает корреспондент The Guardian Алек Лун. С момента переизбрания Владимира Путина в 2012 году власти запретили тысячи сайтов, некоторые за поощрение "социальных болезней", другие за политическое инакомыслие, внося их данные в черный список и заставляя провайдеров блокировать их. "Но за последние недели активисты, которые ведут борьбу с этими ограничительными мерами, подорвали систему, выкупив запрещенные сайты и внеся данные абсолютно легальных веб-страниц в их доменные имена. Воцарился хаос", - пишет Лун. Автор статьи сообщает, что "в прошлом месяце прекращали работу банкоматы крупных государственных банков ВТБ и "Сбербанк". Были заблокированы крупные информационные сайты и социальные СМИ, и даже Google был недоступен". "Кремль оказался неспособен взять интернет под контроль техническими средствами. Единственное, что частично работает, - это запугивание компаний и пользователей, - полагает Андрей Солдатов, автор книги об онлайн-наблюдении в России "Красная паутина". "Чтобы запугивание стало более эффективным, надо сделать законы более расплывчатыми и запутанными, чтобы почти все были виновными по определению", - добавил он. Власти уже создали "белый список" сайтов, которые нельзя блокировать. На прошлой неделе парламент принял запрет на использование виртуальных частных сетей (VPN), широко используемых для доступа к заблокированному контенту. Сотни людей вышли в прошлые выходные на марш протеста против онлайн-цензуры в Москве, говорится в статье. Почти с самого начала эксперты предупреждали, что черный список, в который включались доменные имена и IP-адреса сайтов, которые запрещаются, может спровоцировать злоупотребления. В конце мая владельцы запрещенных сайтов вычислили, что, если они укажут в своей DNS-информации IP-адрес любой другой веб-страницы, провайдеры автоматически заблокируют этот сайт. Помимо банков, были заблокированы VK и "Яндекс", а также прокремлевские сайты НТВ и LifeNews, говорится в статье. Даже собственный сайт Роскомнадзора был в какой-то момент недоступен. В блоге под названием "Анус себе заблокируй, Роскомнадзор!" 14-летний программист утверждает, что заблокировал несколько "популярных веб-сайтов" с помощью лазейки. Некоторые из хакеров, посеявших хаос, просто занимались "троллингом" властей, в то время как другие воспользовались этой уязвимостью как оружием в войне с Роскомнадзором, сказал сайту "Медуза" один из участников, не назвавший своего имени, передает Лун. Консультант по IT Владислав Здольников, который пишет о свободе интернета и оппозиции для почти 20 тыс. фолловеров на своем канале в Telegram, опубликован список запрещенных доменных имен, освобожденных их первоначальными владельцами. В течение 15 минут все они были раскуплены. "Я демонстрировал преступную некомпетентность Роскомнадзора, который не только проигнорировал уязвимость, но и не удалил из реестра освобожденные домены", - сказал он газете The Guardian. Роскомнадзор обвинил Здольникова и разработчика сайтов Александра Литреева (оба они являются активистами антикоррупционного фонда Алексея Навального) в организации блокирования невиновных сайтов и обратился с просьбой к МВД открыть расследование. Оба они после этого бежали в Киев, сообщается в статье. Источник: The Guardian