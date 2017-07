26 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Нагнетание давления в санкционном котле: кому горячее? Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против России. Они "не вынудят Москву изменить украинскую политику и, тем более, вернуть Крым, а при этом превращают Европу в заложника внутриполитической борьбы в США", жалуется обозреватель Der Standard. "Россия часто обвиняет США в применении санкций для продвижения их собственных интересов", - пишет NYY, цитируя язвительный твит Пушкова. "В ходе на редкость единодушного двухпартийного голосования Палата представителей во вторник приняла новые санкции против России, после того как американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что Москва стремилась к вмешательству в президентские выборы 2016 года", - пишет The Wall Street Journal. Эта мера также вводит санкции против Северной Кореи и Ирана. Президент Трамп выражал сомнения по поводу российского вмешательства и выступал против той части билля, которая "покушается на его исполнительные полномочия", отмечает автор статьи. В интервью WSJ во вторник Трамп заявил, что он еще не решил, подпишет ли этот законопроект. Законопроект усилит ограничения на предоставление кредита российским организациям и потребует санкций против лиц, подрывающих кибербезопасность, а также тех, кто вовлечен в значительные сделки с российским оборонным и разведывательным сектором. Он допускает исключения для некоторых совместных энергетических предприятий, но распространяет санкции на любые новые проекты с иностранными компаниями, если в них имеет долю 33% и более российский гражданин или организация из черного списка, поясняет автор. "В билле подтверждено положение, связанное с российскими экспортными газопроводами: президент "может" ввести меры против фирм, поддерживающих крупный российский проект по строительству газопровода", - говорится в статье. "Официальные лица ЕС встревожены шагом к ужесточению американских санкций в отношении России и заявляют, что это может вызвать потрясения на европейском рынке энергоносителей", - пишет The New York Times. "Обе партии так энергично поддерживают в Конгрессе новые санкции, что Белый дом дал понять, что президент Трамп подпишет итоговое постановление", - сообщают журналисты. "Однако новые санкции несут важные последствия для Европы, так как распространяются на любую компанию, которая участвует в развитии, техобслуживании или модернизации российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей", - говорится в статье. Это почти наверняка коснется проекта газопровода "Северный поток-2". Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно изучить вопрос об ответных мерах ЕС. В служебной записке от 19 июля говорилось, что Брюссель должен подготовиться, чтобы "в несколько дней" принять меры, если санкции США будут приняты "без учета опасений ЕС" (См. ЕС готов принять ответные меры против санкций, которые США накладывают на Россию). "Также возникли опасения, что нарушится единодушие США и ЕС по вопросу о том, что делать с Россией в связи с ее аннексией Крыма и спонсированием войны на Восточной Украине", - пишут авторы. "Россия смотрит на перспективу нового пакета американских санкций скорее сдержанно - хочет понаблюдать, что сделает Белый дом, и ожидает зеркальных действий президента Путина", - говорится далее. Россия часто обвиняет США в применении санкций для продвижения их собственных интересов, и данный случай не стал исключением. Газета цитирует высказывание депутата Алексея Пушкова через Twitter: "Исключит. нация хочет блокировать газ из России для Европы. А европрислуге сбывать дорогой сланцевый газ из США. Вот и вся "мораль" конгресса". Издание замечает: "Россияне, похоже, не испытывают большого доверия к тому аргументу, что определенную роль в данном случае играет возмущение Америки российскими кибератаками". Сообщив о голосовании в Палате представителей американского парламента, Financial Times пишет: "Брюссель начал дипломатическую атаку на действия США, предупредив, что в результате введения санкций под угрозой окажутся несколько нефтегазовых проектов с участием Shell, Eni и BP". Чиновники заявили, что Брюссель "задействовал все дипломатические каналы" в попытке убедить законодателей смягчить воздействие на Европу. В списке, подготовленном еврокомиссарами, говорится, что в опасности оказываются проект завода по сжижению природного газа в Финском заливе Балтийского моря, в котором англо-голландская Shell имеет долю наряду с российским "Газпромом", а также газопровод "Голубой поток", связывающий Россию с Турцией. В документах, с которыми ознакомилась FT, также утверждается, что BP "не сможет участвовать" в своих операциях с "Роснефтью", если американские санкции коснутся операций европейских компаний по технической поддержке, ремонту и расширению трубопроводов в России. В список также включен проект "Каспийский трубопроводный консорциум": здесь европейские компании, такие как BG Overseas Holdings, Shell и Eni, сотрудничают с Россией по транспортировке казахской нефти к Черному морю через Россию. Таким образом, "европейские чиновники полагают, что воздействие новых санкций распространится далеко за пределы спорного проекта "Северный поток-2", говорится в статье. Новое затягивание гаек Вашингтоном - рискованная затея, считает обозреватель Der Standard Андре Баллен. "Нагнетание давления в санкционном котле затрагивает не только Россию, но и европейские правительства", однако "одобренные Сенатом США ограничения в энергетическом секторе не вынудят Москву изменить свою украинскую политику, а тем более, вернуть Крым", говорится в статье. "Они превращают Европу в заложника внутриполитической борьбы в США, поскольку для сенаторов не в последнюю очередь речь идет о том, чтобы, наряду с Владимиром Путиным, наказать президента Трампа за его предполагаемый сговор с Москвой. Брюссель крайне недоволен тем, что Евросоюз теперь вынужден платить за это", - констатирует автор. Еврокомиссия уже потребовала от Вашингтона координации шагов. "Если этого не произойдет, трансатлантическому союзу грозит первый серьезный спор относительно будущего санкционной политики, который, возможно, приведет к окончательному разладу в этом вопросе", - подытоживает Баллен. Ким Чен Ын еще учился в университете, когда Совбез ООН наложил экономические санкции на режим его отца, чтобы помешать Северной Корее стать ядерной державой, пишет Эдуардо Портер в The New York Times. Вашингтон заручился сотрудничеством Китая, единственной страны, которая обладает возможностью перекрыть жизненно важную экономическую артерию Северной Кореи, а в прошлом году Конгресс принял законопроект о расширении санкций против Северной Кореи. Ничего не помогло, говорится в статье: "В этом месяце Ким, ставший верховным лидером после смерти отца в 2011 году, испытал межконтинентальную ракету, которая может реально пронести ядерную боеголовку вплоть до Аляски". "Если есть члены Конгресса, которые считают, что пакет [новых антироссийских санкций] изменит поведение Путина - возможно, убедит его в плюсах возвращения Крыма Украине или склонит остановить его друзей-хакеров, устраивающих возню с иностранными выборами, - их может заинтересовать северокорейский ядерный реактор, выведенный из эксплуатации, который я продаю", - иронизирует журналист. Автор сообщает, что Гэри Хафбауэр, исследователь из Института мировой экономики Петерсона, вместе с коллегами проанализировал более 200 случаев наложения экономических санкций, и вывод таков: лучше работают санкции, имеющие скромные цели. Когда же ставится слишком амбициозная цель, страна-мишень достаточно могущественна, а атакуемое правительство автократично, эффективность санкций невысока. "Что важно, - подчеркивает автор: - страдания [страны-мишени] часто не распространяются на правящие классы - они могут даже извлечь выгоду из всплеска патриотического пыла, вызываемого санкциями. Несмотря на экономические трудности, которые причинила обычным россиянам смесь международных санкций и спада цен на нефть и газ, аннексия Крыма укрепила популярность Путина". Портер замечает: "Тот факт, что, несмотря на их недостатки, экономические санкции стали таким популярным инструментом международного искусства управления государством, приводит в некоторое замешательство. Возможно, дело в том, что альтернатива - военное вмешательство - слишком большой риск. Да и нужно, чтобы было видно, что лидеры нации "что-то делают". "Разумное объяснение антироссийскому шагу Конгресса" автор видит во внутренней политике. Прежде всего, "он выглядит как сигнал американским избирателям: коль скоро Трамп видит Путина союзником, Конгресс этого не одобряет".