Как Макрону удалось заставить договориться двух враждующих братьев из Ливии

Объединенные французским президентом ливийский премьер-министр Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), договорились о выборах весной, пишет журналист Le Figaro Тьерри Порт.

Франция только что открыла новую перспективу для Ливии, страны, уже в течение шести лет управляемой силой оружия, которой теперь предложено выйти из хаоса посредством организации выборов весной 2018 года. Это дипломатический успех для президента Макрона и министерства иностранных дел Франции, говорится в статье. Им удалось дать ход диалогу между Фаизом Сараджем и генералом Хафтаром, которых все представляли, как враждующих братьев, и связать их совместным заявлением о цели этих предстоящих выборов, оглашенным во вторник в городе Ла-Сель-Сен-Клу.

Разумеется, это пари. Его успех зависит также от многих стран, вовлеченных в дела Ливии, не сводящиеся к различным ополчениям, племенам и политико-религиозным силам, которые довели свою страну до полного хаоса. Однако население слишком измучено неуверенностью в своей безопасности и экономическим кризисом и с благосклонностью взирает на этот луч надежды, каким бы слабым он ни был, передает журналист.

"Фаиз Сарадж является высшей политической властью в Ливии, признанной международным сообществом. Мирные соглашения, подписанные в Схирате в 2015 году под эгидой ООН, сделали из него кого-то вроде президента-премьер-министра, - отмечает автор статьи. - То есть этот человек имеет скорее символическое, нежели фактическое влияние на обстановку в своей стране".

"Совсем другое дело генерал Халифа Хафтар, - продолжает автор. - Политически он опирается на парламент в Тобруке, который был избран демократическим путем и признан международным сообществом. Однако до его приезда в Париж западные дипломаты держались на почтительном расстоянии от генерала Хафтара, так как они стояли на стороне Фаиза Сараджа".

Принимая Хафтара в Ла-Сель-Сен-Клу, где во вторник были завершены переговоры, Эммануэль Макрон ввел генерала в узкий круг ливийских деятелей, на которых намерено сделать ставку международное сообщество, считает автор статьи.

Этот дипломатический ход, как и признание генерала Хафтара, задели Рим. Завистливо наблюдая, как ее соседка рискнула пойти в ее бывшую колонию, Италия призвала Францию "избегать трагических ошибок Саркози, который спровоцировал катастрофу в Ливии". Теперь надо будет дождаться реакции со стороны США, России и Турции, однако присутствие в Ла-Сель-Сен-Клу нового спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Салямы узаконивает французские действия, пишет журналист.

"Выражая надежду, что этот мирный процесс позволит "бороться против терроризма и торговли людьми", президент Макрон хочет верить в то, что Сарадж и Хафтар "обладают достаточной легитимностью, чтобы собрать вокруг себя остальные фракции в Ливии". На самом деле в этом и состоит главная цель. Обязательства, взятые на себя двумя лидерами в Ла-Сель-Сен-Клу по поводу прекращения огня, не особенно их ограничивают, - полагает автор. - Теперь альянсу Сарадж-Хафтар предстоит доказать свою боеспособность".