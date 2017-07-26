Москва больше ничего не ждет от своего бывшего друга Трампа

Отныне в России Дональд Трамп рассматривается как полная противоположностью Путину, то есть как слабый и бессильный президент, пишет журналист Эммануэль Гриншпан на страницах Le Figaro.

"Российское дело" Трампа вызывает в Москве все большее раздражение и усиливает антиамериканские настроения. Трампомания, охватившая государственные СМИ после его победы, уступила место саге, воспринимаемой как некая буффонада, говорится в статье.

"Люди из Кремля одновременно испытывают чувство неудовлетворенности и обеспокоенности из-за политического кризиса в Вашингтоне, связанного с вмешательством России в выборы. Они явно не замечают наступившего эффекта снежного кома и колоссальной политической проблемы, которая сегодня блокирует двусторонние отношения", - анализирует политолог Владимир Фролов, специалист по российско-американским отношениям. "Они начинают расценивать Трампа как слабого президента, лишенного свободы действий Конгрессом и СМИ. Это отбивает у Москвы охоту оказывать Трампу существенную поддержку (в сущности, они не понимают, чего он хочет на самом деле), поскольку он не способен соблюдать заключенные соглашения", - продолжает этот тонкий знаток российской дипломатии.

Неудовлетворенность находит свое выражение в прокремлевских СМИ в форме чрезмерной вербальной враждебности. "Я согласен с американскими руководителями, когда они говорят, что Россия вредит Америке. Да, мы вредим и будем вредить", - произнес в прошлое воскресенье влиятельный депутат от прокремлевской партии "Единая Россия" Вячеслав Никонов в самой популярной политической телепередаче страны.

Довольно ощутимые последствия в опросах общественного мнения отмечает Лев Гудков, директор аналитического "Левада-центра": "После избрания (Дональда Трампа) антиамериканизм резко упал, с 83 до 49%. Однако перезагрузка не состоялась, пропаганда заработала вновь, и антиамериканизм опять вырос".

Фактически Кремль не добился большого рамочного соглашения, возвращающего России "эксклюзивную сферу влияния", к которой она страстно стремится на Украине, в Молдавии, Белоруссии и Грузии. НАТО, предмет особой ненависти Кремля, не было ослаблено. А главное, санкции против России не были отменены, даже наоборот, добавились новые, отмечает автор. "В США обосновывают новые санкции желанием заставить Москву поменять свою политику. Это просчет: эффект будет обратный", - написал во вторник в Twitter сенатор Алексей Пушков.

Тем не менее, Москва испытывает некоторое удовлетворение от того, что у нее развязаны руки в международном масштабе, констатируют многие российские комментаторы. И Кремль все же сумел вырвать уступку в форме решения США прекратить поставки оружия умеренным повстанцам в Сирии, пишет Гриншпан.

Судя по всему, будут применены методы КГБ, усвоенные Владимиром Путиным, предполагает журналист. "Встреча в Гамбурге усилила в Москве ощущение, что Трампом можно манипулировать, если взять его в "разработку" в более тесном кругу, где опыт Путина и его личное усердие более эффективны", - считает Владимир Фролов. "Если можно говорить о своеобразной личной симпатии Трампа к Путину, то для Путина речь идет о чистом расчете".