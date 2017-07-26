Сирийское восстание гибнет

Воюющие против Асада умеренные повстанцы, покинутые американцами, оказались зажаты между джихадистами и режимом, поддерживаемым Россией, пишут корреспонденты французской газеты Le Monde в Бейруте Маджид Зерруки и Лора Стефан.

Повстанцы отступают повсюду. Расколотое, соперничающее с джихадистами, ослабленное игрой великих держав, сирийское восстание против Асада гибнет, говорится в статье.

Установится ли длительный режим прекращения огня в Восточной Гуте, этой обширной сельскохозяйственной территории, объединяющей окраины и предместья Дамаска, подконтрольной вооруженной оппозиции и осаждаемой проправительственными силами? В субботу 22 июля Москва объявила о соглашении, которое обсуждалось в Каире с представителями оппозиции, по "зоне деэскалации" в Восточной Гуте. По словам генштаба, там уже развернуты российские силы контроля, передают журналисты.

Заявленная цель: заставить умолкнуть орудия и обеспечить проезд гуманитарной помощи в эту зону, прикрытую армией начиная с 2013 года. Такая ситуация совсем рядом со столицей долгое время представляла серьезную угрозу для режима Башара Асада. По сирийским источникам, детали, касающиеся подвоза этой помощи, остаются "еще неопределенными", продолжают журналисты.

По мнению Монзера Акбика, официального представителя движения "Завтра Сирии", руководимого Ахмадом аль-Джарбой, оно сыграло роль "посредника" в разработке этого соглашения по Восточной Гуте, которое было подписано русскими и "Армией ислама". Это движение ваххабитской направленности является самой мощной оппозиционной вооруженной группировкой в районе Дамаска. Акбик утверждает, что эта договоренность является "независимой от переговорного процесса в Астане", где собираются Москва, Тегеран и Анкара.

Прекращение огня в Восточной Гуте может способствовать возобновлению боев между группировками, воюющими против Асада, так как оно не касается джихадистов бывшей "Джебхат ан-Нусры"* (ставшей "Тахрир аш-Шамом"*, которая уверяет, что формально разорвала связи с "Аль-Каидой"*). Они немногочисленны, но все же присутствуют в этом регионе, говорится в статье.

Соглашение в Каире "должно позволить "Армии ислама" избежать капитуляции и вынужденной эвакуации в провинцию Идлиб", считает Навар Оливер, военный исследователь в центре стратегических исследований "Омран" в Турции. По его словам, "режим извлечет больше пользы, если подтолкнет вооруженные группировки оппозиции к тому, чтобы они передрались друг с другом".

После объявления об этом соглашении через несколько часов оно было подтверждено сирийской армией. Но бомбардировки имели место и позднее, по данным "Сирийской обсерватории прав человека". В ночь с понедельника на вторник восемь гражданских лиц были убиты при авиаударе правительственных сил. Сразу после этого, по рассказам жителей, из вотчины оппозиции были запущены снаряды в направлении российского посольства в Дамаске, говорится в статье.

"Режим собрал здесь своих противников, доставляя сюда всех тех повстанцев или активистов, которые были насильно перемещены (после взятия оплотов оппозиции в Дамаске и в Алеппо). Он знал, что это будет способствовать внутренним столкновениям", - уверен один из перемещенных, Хуссам, выходец из Мадайи, поселения, расположенного неподалеку от Дамаска, он прибыл в Идлиб в апреле. "Мы возлагали такие надежды на революцию, и вот мы оказались здесь вместе с "Джебхат ан-Нусрой"*. "Ан-Нусра"* и Асад - это две стороны одной медали", - горько заключает он.

Начиная с 9 июля перемирие, которое обсуждали Владимир Путин и Дональд Трамп, вошло в силу в этом районе. Оно могло послужить основой для длительного соглашения между Москвой и Вашингтоном, способного привести к урегулированию конфликта, уверяют с российской стороны. Со стороны вооруженной оппозиции, наоборот, опасаются, что подобные соглашения приведут к фактическому разделению Сирии на "полезную территорию", подконтрольную правительству, и несколько мятежных анклавов, находящихся под влиянием региональных держав, пишут журналисты.

Принятое Вашингтоном решение приостановить свою программу поддержки вооруженной оппозиции, выступающей против режима, которое касается, в частности, так называемой коалиции "Южного фронта" в провинции Дераа, усиливает опасения повстанцев, наблюдающих, как Вашингтон окончательно передает все в руки Москвы. "До вмешательства наших вооруженных сил правительственные войска контролировали чуть менее 12 тыс. кв. км в Сирии. Сегодня они контролируют 74 тыс. кв. км. Российские солдаты, во взаимодействии с сирийскими войсками, сделали максимум возможного для того, чтобы как можно скорее восстановить мир в Сирии", - напомнил в пятницу 21 июля официальный представитель российского Министерства обороны.

*"Джебхат ан-Нусра" ("Тахрир аш-Шам"), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.