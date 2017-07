26 июля 2017 г. Дэвид Э.Сэнджер | The New York Times Разведслужбы утверждают, что через год северокорейские ракеты смогут долетать до США Американские разведслужбы изменили прогноз относительно северокорейских ракет, сообщает The New York Times. Согласно новой оценке, Северной Корее потребуется один год, чтобы завершить разработку ракеты, способной достичь континентальной территории США, пишет журналист Дэвид Э.Сэнджер, ссылаясь на нескольких сотрудников в администрации США. "Еще несколько недель назад официальная оценка гласила, что Северной Корее понадобится около четырех лет (плюс-минус 12 месяцев) для разработки ракеты, способной нести ядерное оружие (достаточно компактное, чтобы помещаться в ее боеголовке) и выдержать нагрузки при вхождении в атмосферу и доставке этого оружия на территорию США", - напоминает издание. Но события последних нескольких месяцев, особенно испытания северокорейской ракеты 4 июля, вынудили экспертов признать их оценки слишком консервативными. При этих испытаниях "ракета вывела в космос боеголовку на расстояние 1,7 тыс. миль и вернула ее на высокой скорости, описав резкую параболу. Если бы траектория была выровнена, ракета могла бы нанести удар по Аляске", - поясняет автор. "По словам чиновников, за новой оценкой стоит крепнущее осознание того, что они недооценили стремление Ким Чен Ына поспешить с созданием оружия, которое способно достичь территории США, даже если оно сконструировано грубо и не отличается меткостью", - пишет Сэнджер. "Неясно, как это изменит, если вообще изменит, расчеты президента Трампа", - отмечает автор. Белый дом поручил американским военным разработать новые стратегии противодействия Северной Корее. "Но, как сказал на прошлой неделе на Аспенском форуме по безопасности один высокопоставленный сотрудник разведки, есть подспудное ощущение, что на этом этапе США, в лучшем случае, способны отсрочить день, когда Северная Корея продемонстрирует, что может дотянуться не только до Аляски и Гавайев", - говорится в статье. "Для строительства этой штуки существует большая, длинная цепочка поставщиков", - сказал на конференции директор ЦРУ Майк Помпео. Корреспондент комментирует: "Это первое публичное упоминание о давно проводящейся тайной программе по саботажу компонентов и технологий, поступающих в Северную Корею". Помпео добавил: "Если говорить о режиме, я надеюсь, что мы найдем способ изолировать его" от его ракетного и ядерного потенциала. Однако, по мнению газеты, суть новой оценки разведслужб - в том, что у США больше нет времени: Северная Корея сможет поражать цели на континенте раньше, чем американская ПРО будет модернизирована. Пентагон совершенствует свои планы действий в чрезвычайных обстоятельствах: от перехвата компонентов ракет в море до уничтожения ракеты на пусковом столе перед испытаниями. Но, по мнению автора, вначале США вновь попытаются саботировать пуски северокорейских ракет, применяя методы кибернетической и электронной войны, а также подсовывая Пхеньяну некачественные компоненты. Источник: The New York Times