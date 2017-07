26 июля 2017 г. Эдуардо Портер | The New York Times Экономические санкции вряд ли сработают как наказание для Путина Ким Чен Ын еще учился в университете, когда Совбез ООН в резолюции, составленной США, наложил экономические санкции на режим его отца, чтобы помешать Северной Корее стать ядерной державой, пишет Эдуардо Портер в The New York Times. Вашингтон заручился сотрудничеством Китая, единственной страны, которая обладает возможностью перекрыть жизненно важную экономическую артерию Северной Кореи. Усилив наказание в прошлом году, Конгресс принял законопроект о расширении санкций против Северной Кореи, метя в слабое место северокорейской экономики. Ничего не помогло, говорится в статье. "В этом месяце Ким, ставший верховным лидером после смерти отца в 2011 году, испытал межконтинентальную ракету, которая может реально пронести ядерную боеголовку вплоть до Аляски", - отмечает Портер. "Если есть члены Конгресса, которые считают, что пакет [новых антироссийских санкций] изменит поведение Путина - возможно, убедит его в плюсах возвращения Крыма Украине или склонит остановить его друзей-хакеров, устраивающих возню с иностранными выборами, - их может заинтересовать северокорейский ядерный реактор, выведенный из эксплуатации, который я продаю", - иронизирует журналист. Автор сообщает, что Гэри Хафбауэр, исследователь из Института мировой экономики Петерсона, вместе с коллегами проанализировал более 200 случаев экономических санкций, наложенных со времен блокады Германии союзниками в период Первой мировой. Исследователи пришли к одному важному выводу: лучше придерживаться ограниченных целей. Когда санкции "имеют скромные задачи и направлены на страны, которые не очень могущественны, но вкусили немного демократии и имеют тесные экономические связи с коалицией, налагающей санкции", они успешно изменяют поведение страны примерно в половине случаев, рассказал Хафбауэр журналисту. Но, когда цель амбициозна, экономические связи не крупномасштабны, затрагиваемая страна могущественна, а атакуемое правительство автократично - читайте: Россия, Украина, взломы - показатели эффективности санкций не слишком хороши. "Очень небольшая доля санкций приводит к успеху", - отметил исследователь. "Есть веские причины, почему санкции не срабатывают, как обещано, - продолжает Портер. - Они часто дают течь, поскольку затрагиваемые страны могут перенаправить торговлю в государства, которые не подвергаются наказанию. Санкции и в самом деле могут причинить страдания стране-мишени - особенно если они многосторонние, а не чисто американские - но их эффект ослабевает со временем". "Что важно, - подчеркивает автор: - страдания часто не распространяются на правящие классы - они могут даже извлечь выгоду из всплеска патриотического пыла, вызываемого санкциями. Несмотря на экономические трудности, которые причинила обычным россиянам смесь международных санкций и спада цен на нефть и газ, аннексия Крыма укрепила популярность Путина". Портер замечает: "Тот факт, что, несмотря на их недостатки, экономические санкции стали таким популярным инструментом международного искусства управления государством, приводит в некоторое замешательство. И они остаются модными в Вашингтоне. Возможно, дело в том, что альтернатива - военное вмешательство - слишком большой риск, чтобы его переварить. Да и нужно, чтобы было видно, что лидеры нации "что-то делают". И, конечно, надо принять во внимание внутреннюю политику. В ней, по мнению автора, можно найти разумное объяснение антироссийскому шагу Конгресса. "Он не имеет намерения ни изменить российское поведение, ни даже продемонстрировать лидерство американским союзникам. (И в самом деле, ЕС настроен абсолютно против санкций, которые могут навредить европейским компаниям.) Он выглядит как сигнал американским избирателям: коль скоро Трамп видит Путина союзником, Конгресс этого не одобряет", - резюмирует автор. Источник: The New York Times