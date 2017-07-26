Четыре джихадистки, задержанные в Мосуле, имеют немецкое гражданство

Как стало известно Die Welt, четыре джихадистки из Германии, задержанные в середине июля сотрудниками иракских спецслужб в Мосуле, приехали в регион из федеральных земель Саксония, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. "Все эти женщины, подозреваемые в связях с террористами, имеют гражданство ФРГ", - отмечает автор публикации Флориан Фаде.

Наряду с 16-летней Линдой В. из саксонского Пульсница (подробнее см. статью "Невеста джихада" из Саксонии) были задержаны уроженка Марокко и ее взрослая дочь из Мангейма (Баден-Вюртемберг). Кроме того, в иракской тюрьме находится и уроженка Чечни, зарегистрированная в Детмольде (Северный Рейн-Вестфалия).

Как сообщает Die Welt, с задержанными женщинами уже "встретились немецкие дипломаты. Власти Германии прилагают сейчас усилия для того, чтобы вернуть их в Германию. Федеральная прокуратура (...) уже начала расследование в отношении всех четырех женщин по подозрению в членстве в террористической организации ИГИЛ*".

Как сообщает автор публикации со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции, из Германии в Сирию и Ирак к настоящему моменту выехали около 940 исламистов.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.