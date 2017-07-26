Макрон выступил посредником в заключении перемирия в Ливии и демонстрирует амбициозность своей внешнеполитической программы

"При посредничестве президента Франции и представителя ООН противоборствующие стороны в ливийской гражданской войне согласовали позиции по плану из 10 пунктов и договорились о проведении выборов в ближайшее время", - сообщает Die Welt.

На переговорах во Франции "вызывающий неоднозначные оценки внутри страны глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и его оппонент, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар договорились о "дорожной карте", в которой изложен план урегулирования жестокого конфликта, длящегося уже шесть лет", отмечает автор публикации.

Тот факт, что Сарадж и Хафтар сели за стол переговоров, а затем впервые выпустили совместную итоговую декларацию, представляет собой, по словам Макрона, "весомый сигнал". Как передает издание, в декларации речь идет о "процессе национального примирения", в котором должны принять участие все ливийцы. "Мы будем придерживаться условий перемирия и не применять оружие, если речь не идет о целенаправленной антитеррористической борьбе", - говорится в итоговом документе. Стороны выразили желание как можно быстрее начать реализацию условий мирного договора от декабря 2015 года.

Важным моментом, по мнению сторон, является и координация усилий по "борьбе с терроризмом, контролю над потоками беженцев через Ливию, защите границ и борьбе с организованной преступностью", сообщает Die Welt.

"В преддверии встречи президент Франции заявил о том, что нестабильность (в Ливии) ведет к усилению террористической угрозы в стране, "занимающей ключевую позицию в Средиземноморье, между Африкой и воротами в Европу". За последние четыре года около полумиллиона человек отправились из Ливии через Средиземное море в сторону Европы.

"Правозащитные организации высказывают сомнения в том, что Халифа Хафтар является надежным партнером по переговорам. Однако (...) Макрон отдает себе отчет, определяя Хафтара как бастион в борьбе с джихадистами. Президент Франции своей инициативой демонстрирует амбициозность внешнеполитической программы. Франция обязана взять на себя роль посредника в регионе, поскольку уже играла здесь активную роль в 2011 году незадолго до свержения Каддафи, в том числе в ходе авиаударов международной коалиции в рамках защиты Бенгази. (...) Сторонники прежнего режима обвиняют Париж в том, что он внес свою лепту в нынешний хаос в стране", - заключает автор публикации.