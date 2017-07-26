Циничный расчет палестинцев

В конфликте вокруг Храмовой горы речь идет не об оскорблении религиозных чувств мусульман и не о промахах израильских спецслужб. По мнению обозревателя Die Welt Рихарда Херцингера, палестинцы намерены "лишить еврейскую историю ее легитимных основ".

"Израиль убирает с Храмовой горы металлодетекторы, которые стали для правительства Палестинской автономии поводом для разжигания новой волны ненависти к "сионистским оккупантам", - пишет автор, указывая на то, что уступки, на которые пошла израильская сторона, не смогут погасить эту волну, поднявшуюся на религиозной почве.

Усиленные меры безопасности были приняты Израилем после убийства двух израильских полицейских палестинскими террористами.

"Нынешний конфликт вокруг Храмовой горы - результат стратегически продуманной и систематически проводимой (с 2009 года) руководством Палестинской автономии кампании по дискредитации и международной изоляции Израиля", - уверен Херцингер.

"Эта пропагандистская кампания основана на одной из теорий заговора, согласно которой Израиль якобы преследует цель уничтожить мусульманские святыни и форсирует "евреизацию" Храмовой горы. Апофеозом - теоретически - должно стать восстановление еврейского храма на месте, где сегодня находятся мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра", - говорится в статье.

Как отмечает журналист, "эти безосновательные обвинения идут руку об руку с переворачивающими историю рассуждениями о том, что еврейского храма в Иерусалиме никогда и не было, все это извращенные идеологические фантазии сионистов". Согласно этой концепции, еврейство не имеет исторических и религиозных корней в Иерусалиме.

"Чем больше палестинский вопрос теряет свою актуальность на фоне многочисленных кровавых конфликтов на Ближнем Востоке, тем большую значимость приобретает для ПА кампания вокруг Храмовой горы. И пока палестинцы руководствуются циничной стратегией, покоя эта святыня не обретет", - резюмирует автор.