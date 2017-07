26 июля 2017 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Приход к власти Трампа и возвышение Путина связаны между собой отвратительным образом "9 июня 2016 года в комнате находились, по меньшей мере, восемь человек, когда два члена семьи Трампа и руководитель предвыборного штаба его кампании встретились с российским юристом и ее большой командой в "башне Трампа". Обратите на секунду внимание на одного из них - Айка Кавеладзе", - пишет обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум. "Хотя он и не совсем знаменитость, дурная слава Кавеладзе в определенных кругах простирается более чем на два десятилетия. Начиная с 1990-х годов, его компания Euro-American Corporate Services Inc. учредила более 2 тыс. корпораций в Делавэре от лица анонимных, преимущественно российских клиентов и использовала эти компании для открытия банковских счетов. Согласно отчету Счетной палаты США о "Подозрительных банковских операциях", опубликованному в 2000 году, эти банковские счета были тогда использованы для получения и отправки огромных денежных сумм", - говорится в статье. "Кавеладзе заявил, что его действия были законными - и он был прав. Законы Делавэра были настолько нестрогими, что позволяли анонимным россиянам переводить деньги в США и обратно без особых вопросов", - отмечает автор. Эпплбаум приводит схему обогащения российских чиновников, часто имевших тесные связи с КГБ, описанную в книге Карен Давиши "Клептократия Путина": они брали государственные деньги, часто скупая для перепродажи ценные бумаги энергодобывающих компаний или прибегая к другим методам, выводили их из страны через подставные компании, а потом возвращали в Россию и использовали для покупки компаний и недвижимости. "Родившиеся в СССР бизнесмены, такие как Кавеладзе, проживавшие в США и Европе, сыграли важную роль в этой системе. Но это же относится и к ряду американских и европейских банкиров, аудиторов и юристов. В течение двух десятилетий западные рынки недвижимости - Нью-Йорк, Майами, Лондон - также предоставляли многочисленные убежища для российских олигархов (и многих других), позволяющие потратить деньги при сохранении полной анонимности", - пишет автор. В свое время российские деньги обогатили и Трампа с его семьей, утверждает она. "В этом смысле возвышение Трампа и приход к власти Путина связаны между собой", - пишет Эпплбаум. По мнению автора, приход к власти Трампа и Путина мог быть предотвращен, если бы западные правительства и финансовые институты в течение последних двух десятилетий действовали так, как если бы они на самом деле считали, что такого рода сделки неправомерны. Источник: The Washington Post