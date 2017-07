26 июля 2017 г. Сэмюэл Рамани | The Washington Post Почему Путин поддерживает Северную Корею? Чтобы укрепить Россию в качестве великой державы Российская делегация в ООН обнародовала 6 июля официальное заявление, критикующее то, как Вашингтон решает северокорейский кризис, пишет Сэмюэл Рамани, аспирант в области международных отношений Оксфордского университета, в американской газете The Washington Post. В своем заявлении российские дипломаты оспаривали американские обвинения Северной Кореи в запуске межконтинентальной баллистической ракеты против Японии 4 июля, утверждая, что Пхеньян запустил вместо этого ракету средней дальности, передает автор. Россия также выступила против предложений ООН ужесточить экономические санкции против Пхеньяна. Многочисленные западные аналитики попытались объяснить поведение России, подчеркивая экономические и геополитические связи Москвы с Пхеньяном, продолжает Рамани. "Но это не все. То, как Москва защищает Северную Корею, задумано для того, чтобы и российская общественность, и международное сообщество воспринимали Россию как великую державу", - считает исследователь. 1. Россия хочет доказать, что она лучший международный посредник, чем США "С тех пор как в 2012 году начался третий срок Владимира Путина, те, кто отвечает за разработку политики в Кремле, часто вмешивались для урегулирования конфликтов, - говорится в статье. - Цель этого - напомнить миру, что Россия - великая держава. Россия часто напоминает миру о своей ведущей роли в дипломатическом урегулировании, как в случае с договоренностью по уничтожению сирийского химического оружия в 2013 году. Смысл в том, чтобы показать международному сообществу, что Россия может решать проблемы, которые не под силу США". "После северокорейских испытаний баллистических ракет в апреле 2017 года Россия постоянно утверждала, что ее стратегия сохранения благоприятных отношений как с Северной, так и с Южной Кореей с большей вероятностью мирно разрешит кризис вокруг КНДР, чем агрессивные действия Вашингтона по отношению к Северной Корее", - отмечает исследователь. Решение Южной Кореи 8 июня приостановить крупное развертывание американской системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) показывает, что некоторые руководящие члены левой коалиции южнокорейского президента Мун Чжэ Ина согласны с Россией, полагает Рамани. "Это усиливает способность Путина продвигать свой месседж, что Россия успешнее в разрешении конфликтов, чем США, и помогает ему убедить другие страны в незаменимости России в мировых делах", - комментирует Рамани. 2. Россия пытается укрепить свой имидж великой державы внутри страны Это, по мнению автора, можно увидеть в восторженном и часто повторяющемся освещении российскими государственными СМИ всякий раз, как международный лидер воздаст, пусть и незначительную, похвалу вовлеченности Москвы в северокорейский кризис. "Например, - отмечает Рамани, - российские государственные СМИ многократно упоминали консультацию главы китайского МИДа Ван И с его российским коллегой Сергеем Лавровым касательно кризиса и демонстрировали публичные заявления лидеров, например, президента Филиппин Родриго Дутерте, который одобрил российскую поддержку политического решения по северокорейскому кризису". 3. Россия хочет встать во главе стран, которые противостоят тому, что они воспринимают как американское дипломатическое и военное принуждение Россия хочет, чтобы ее признавали в качестве мирового лидера не только внутри страны, но и среди международного сообщества, отмечает исследователь. "Поэтому ее позиция по Северной Корее связана с ее желанием возглавить неофициальную коалицию стран, которые считают, что США пытаются свергнуть северокорейский режим, - говорится в статье. - Эта роль лидера усилит претензию России на статус великой державы и укрепит ее притязания на то, чтобы являться ведущим международным противовесом США". Автор сообщает, что в результате инвестиций Кремля в северокорейскую инфраструктуру и техническое сотрудничество с Пхеньяном Россия получила поддержку ряда традиционно антизападных стран, таких как Куба и Иран, которые встали на сторону России по Сирии и поддержали ее аннексию Крыма в 2014 году. "Стратегия Путина по Северной Корее помогает ему расширить и цементировать российскую сеть союзников", - отмечает Рамани. "Одним словом, Россия хочет быть и восприниматься великой державой, - заключает автор статьи. - Она хочет возглавлять страны, которые противостоят западной власти и влиянию. Бросая вызов ООН и поддерживая Северную Корею, Россия укрепляет свой статус внутри страны и за рубежом. Таким образом, союз Москвы с Северной Кореей, вероятно, усилится в ближайшем будущем". Источник: The Washington Post