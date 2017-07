26 июля 2017 г. Клив Вутсон | The Washington Post Рик Перри думал, что он разговаривает с мировым лидером о свином навозе. Это был телефонный розыгрыш "Это был бессвязный, заумный и местами непонятный разговор об иностранной разведке залежей угля, газопроводах и свином навозе в качестве источника энергии. Но только один из людей на линии - министр энергетики США Рик Перри - имел власть над энергетической политикой своей страны. На другом конце трубки были Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, которые только что добавили Перри в свой список высокопоставленных жертв розыгрышей", - пишет Клив Вутсон в американском издании The Washington Post. "Министр Перри - самая последняя мишень двух российских пранкеров, - заявила газете по электронной почте Шайлин Хайнс, представитель министерства. - Эти лица известны розыгрышами высокопоставленных чиновников и знаменитостей, особенно тех, которые поддерживают повестку, не согласующуюся с повесткой их правительства, в данном случае - энергетическую безопасность Украины". Во время разговора, который опубликовал сайт "Вестей", Перри был убежден, что он разговаривает с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который, как кажется, говорит через переводчика, сообщает автор. "Перри говорил о потенциальном трубопроводе через Балтийское море для российского газа, кибератаках на электросеть США, разведку природного газа на Украине и выход США из Парижского соглашения по климату", - передает журналистка. Возможно, единственным, что выдавало истинную природу разговора, было заявление, которое "украинский премьер" сделал насчет нового биотоплива, якобы изобретенного украинским президентом Петром Порошенко: оно изготавливается из смеси самогона и свиного навоза, пишет Вутсон со ссылкой на издание "Правда.Ру". Перри сказал, что он хотел бы получить дополнительную информацию об этой "научной разработке". "Пранкеры, как кажется, обошли защиту Перии, предприимчиво выбрав время, - пишет автор статьи. - 20 июня Перри принял Гройсмана и его делегацию в министерстве энергетики - об этой встрече, по сообщению ведомства, много писали в украинской прессе. Тремя неделями позже министерство получило запрос на разговор по итогам встречи с украинским премьер-министром. Этот звонок оказался фальшивым, как и более длинный телефонный разговор с Перри, состоявшийся 19 июля". Пранкеры утверждают, что в их список входят несколько высокопоставленных имен. Например, они позвонили певцу Элтону Джону в 2015 году, выдавая себя за российского президента Владимира Путина. Звонок имел место вскоре после того, как певец раскритиковал позицию президента по правам ЛГБТ". Источник: The Washington Post