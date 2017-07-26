Палата представителей приняла законопроект, вводящий новые санкции против России

"В ходе на редкость единодушного двухпартийного голосования Палата представителей во вторник приняла новые санкции против России, после того как американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что Москва стремилась к вмешательству в президентские выборы 2016 года", - пишет The Wall Street Journal.

"Эта мера, которая также вводит санкции против Северной Кореи и Ирана, может противопоставить республиканцев в Конгрессе президенту Дональду Трампу. Президент выражал сомнения по поводу российского вмешательства и выступал против той части билля, которая, по словам Белого дома, покушается на его исполнительные полномочия", - отмечает автор статьи Натали Эндрюс.

В интервью The Wall Street Journal во вторник Трамп заявил, что он еще не решил, подпишет ли этот законопроект. Билль все равно может стать законом, если он не будет подписан в течение 10 дней, поясняет журналистка.

Законопроект усилит ограничения на предоставление кредита российским организациям и потребует санкций против лиц, подрывающих кибербезопасность, а также тех, кто вовлечен в значительные сделки с российским оборонным и разведывательным сектором. Он допускает исключения для некоторых совместных энергетических предприятий, но распространяет санкции на любые новые проекты с иностранными компаниями, если в них имеет долю 33% и более российский гражданин или организация из черного списка, поясняет автор.

"В билле подтверждено положение, связанное с российскими экспортными газопроводами, в котором говорится, что президент "может" ввести меры против фирм, поддерживающих крупный российский проект по строительству газопровода", - говорится в статье.

Этот пункт встревожил европейцев, поскольку он представляет потенциальный риск для трубопровода "Северный поток-2". В законопроект Палаты представителей была добавлена оговорка о том, что президент может сделать это, "скоординировав действия с союзниками США", после того как европейские страны, включая Германию и Австрию, запротестовали, пишет газета.