Российская версия встречи в Хельсинки скрывает неудобную правду

"Встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки 16 июля уже должна была покрыться пылью, но, по мнению многих американцев, они не знают, что произошло. Трамп и его подчиненные утверждают, что ничего особого не произошло, но российские чиновники с тех пор намекают, что это не совсем так", - пишет колумнист Bloomberg View Леонид Бершидский.

Эта неясность делает многочисленные намеки российских официальных лиц на достигнутые на саммите "договоренности" еще более дразнящими, отмечает он.

Глава комитета по международным отношениям верхней палаты российского парламента Константин Косачев даже использовал более сильное слово - "соглашения" - наряду с "договоренностями", предположив, что их проведение в жизнь может быть под сомнением.

Все эти намеки предсказуемо вызвали нервную реакцию в США, пишет Бершидский.

"Хотя не была опубликована российская стенограмма, в которой бы описывались договоренности, просочившаяся информация о том, что обсуждалось, свидетельствует о том, что России и США особо нечего проводить в жизнь", - говорится в статье.

"Путин предложил провести референдум на Восточной Украине для определения ее статуса, но Трамп не мог на это пойти, потому что он - или, по крайней мере, его советники - знают, что Украина не согласится на такое решение, пока Россия не прекратит помогать сепаратистам в регионе и они не сложат оружие. Был поднят вопрос о Сирии, но и Путин, и Трамп уже достигли отдельных соглашений с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху о недопущении иранских войск на границу с Израилем, и больше обе стороны не могли ни о чем договориться. Был упомянут контроль над вооружениями, и Путин и Трамп, как представляется, согласились с тем, что для продления существующих договоренностей, включая СНВ-III, нет серьезных препятствий, но любые конкретные решения по этому вопросу потребовали бы лучше подготовленных переговоров", - пишет автор.

"Причина, по которой ни Россия, ни США не оглашают подробности о своих договоренностях, состоит в том, что оглашать нечего. Россияне, начиная с Путина, как представляется, пудрят американцам мозги, дразнят их, доводя до паранойи. Как сказал Косачев, им ясно, что, даже если Трамп хотел бы прорыва, у него были фактически связаны руки. При таких обстоятельствах все, что они могут делать, это троллить американцев, включая Трампа, подчеркивая внутренние противоречия в Вашингтоне и заставляя президента выглядеть бессильным", - заключает Бершидский.