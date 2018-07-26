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26 июля 2018 г.
26 июля 2018 г.

Вернон Сильвер | Bloomberg

В футбольном мяче, который Путин подарил Трампу, есть чип с передатчиком

Вокруг подаренного Путиным Трампу футбольного мяча раздавался хор предостережений, дескать, в сувенире ЧМ могут быть жучки. Как выясняется, опасения имели под собой основания, пишет журналист Bloomberg Вернон Сильвер.

"Метки на мяче указывают на то, что в нем есть чип с крошечной антенной, которая передает сигнал на телефоны неподалеку. Но это не шпионское устройство, а рекламируемая Adidas функция мяча", - сообщает автор статьи.

При изготовлении мяча внутрь него помещают чип NFC - под логотипом, напоминающим иконку WiFi. "Благодаря чипу фанаты, поднося свои мобильные устройства к мячу, могут получить доступ к видеозаписям с игроком, матчам и другому контенту", - поясняет журналист.

В Adidas отказались комментировать, может ли чип стать средством хакерской атаки. Согласно описанию на сайте компании, модифицировать его нельзя. По фотографиям мяча невозможно определить, могли ли чип вынуть и заменить настоящим шпионским устройством или был ли весь мяч подделкой, лишь внешне напоминающей модель Adidas, отмечает Сильвер.

В теории NFC можно запрограммировать для запуска кибератаки на телефон, говорится в статье. В 2015 году один инженер с помощью чипа NFC передал телефону запрос на открытие ссылки, которая, если пользователь соглашался ее открыть, внедряла вредоносный файл.

Но подобная многоступенчатая атака с помощью футбольного мяча представляется маловероятной, считает представитель гамбургского сообщества хакеров Chaos Computer Club Линус Нойманн. "Трампу придется проигнорировать многочисленные предостережения насчет безопасности и умышленно установить вредоносное ПО на своем устройстве", - сказал Нойманн. По его словам, успех такого взлома будет зависеть от того, поведется ли президент "на подобную бесхитростную атаку".

Источник: Bloomberg


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