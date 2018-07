26 июля 2018 г. Иэн Сэмпл | The Guardian Астрономы: огромное подземное озеро повышает вероятность жизни на Красной планете "Астрономы нашли убедительные доказательства того, что вблизи южного полюса Марса находится большой водоем с жидкой водой, погребенный подо льдом толщиной в милю", - сообщает The Guardian. Измерения радара, произведенные с орбитального летательного аппарата Mars Express Европейского космического агентства, обнаружили полосу воды шириной в 12 миль под толстым слоем полярного льда, пишет автор статьи Иэн Сэмпл. "Исследователи впервые обнаружили единый объем жидкой воды на Красной планете. Находка повышает вероятность того, что жизнь на микробном уровне, появившаяся на Марсе, могла продолжить влачить довольно жалкое существование глубоко под поверхностью планеты", - говорится в статье. "Мы обнаружили воду на Марсе", - говорит Роберто Оросеи из Национального института астрофизики в Болонье. Любое другое объяснение ярких бликов, зафиксированных учеными во время наблюдения за данными радара, "несостоятельно", добавил он. Если это открытая водная масса, она может напоминать озеро Восток, крупнейшее подледниковое озеро в Антарктиде, говорит Елена Петтинелли, сотрудник университета Roma Tre. На данный момент ученым известно, что эта вода чрезвычайно холодная. На глубине под ледником на южном полюсе Марса температура приблизительно равна -68º С. Хотя ее температура сильно ниже нуля, вода, как считается, остается жидкой, поскольку находится под давлением и богата солями, говорится в статье. Хотя она вряд ли идеальна для жизни в известных нам формах, насыщенная солями жидкость может служить питательной средой для микробов, адаптировавшихся к таким условиям, отмечает автор. Поверхность Марса подвергается интенсивной радиации, что фактически стерилизует ее, так что, если жизнь и теплится где-то на планете, то, скорее всего, под поверхностью, считает Марк Сефтон, исследователь Имперского колледжа (Лондон). Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем ученые смогут исследовать воду под южным полюсом Марса, пишет журналист. "Добраться туда и получить окончательные данные о том, что это действительно озеро, будет непростой задачей, - говорит Оросеи. - Это потребует отправку туда робота, способного пробурить 1,5 км льда, и это, безусловно, потребует некоторых технологических разработок, недоступных на данный момент". Источник: The Guardian