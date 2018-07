26 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Лесть, геополитика и неудобная правда: Трамп меняет тон В течение всего 11 дней "Трамп неожиданно помирился с ЕС и накинулся на Россию". Что это, смена тактики или сигнал о нарастающем давлении республиканцев на Трампа? Между тем, полагает пресса, россияне пудрят американцам мозги, и отсутствие результатов встречи в Хельсинки лишь подтверждает это. Правда, некоторые эксперты объясняют попытки Трампа подольститься к России геополитикой: Киссинджер советовал Трампу сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" крепнущий Китай. "Трамп неожиданно помирился с ЕС и накинулся на Россию" - так озаглавлен материал в Politico. В течение всего 11 дней Дональд Трамп сначала назвал ЕС врагом и публично усомнился в своих же разведслужбах, а затем задружился с главным чиновником ЕС и назначил встречу с советниками для обсуждения безопасности выборов. Резкая смена тона указывает на то, что республиканцы усиливают давление на Трампа, считает журналист Эндрю Рестуччиа. "Лишь немногие приближенные президента полагают, что он многое изменил, и они ожидают, что Трамп при любой возможности продолжит обрушиваться с нападками на давних союзников США и заигрывать с президентом России Владимиром Путиным, - пишет автор статьи. - И все же после хаотичной недели заявления насчет торговли (с ЕС. - Прим. ред.) и России призваны дать громкий сигнал о том, что Трамп заодно со своей политической партией и что Белый дом восприимчив к нарастающей критике". Выступление Трампа в Розовом саду с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером разительно отличалось от саммита НАТО в Брюсселе, где президент устроил разнос европейским лидерам. "Мы хотим и дальше укреплять эти прекрасные отношения на благо американских и европейских граждан", - заявил Трамп. Он сообщил, что США приостановят планы по введению новых пошлин против ЕС и будут работать над устранением нынешних разногласий в торговле во избежание полномасштабной торговой войны. Это заявление, похоже, обрадовало законодателей-республиканцев, отмечается в статье. Администрация президента США попыталась также занять более жесткую позицию в отношении России. Трамп планирует на этой неделе возглавить встречу Совета по национальной безопасности в полном составе, чтобы обсудить безопасность выборов. "Ожидается, что на встрече будет проведена подробная дискуссия о попытках России воздействовать на промежуточные выборы", - сообщает Рестуччиа. Госсекретарь Майк Помпео между тем призвал Россию прекратить аннексию Крыма. "Хотя это заявление подтвердило давнюю позицию США, выбор момента для него примечателен, учитывая, что Трамп недавно вставал на защиту Путина", - говорится в статье. Белый дом также объявил, что вторая встреча Путина и Трампа будет отложена до 2019 года. "Однако этот шаг, вероятно, не является частью некой большой стратегии по отдалению Трампа от Путина, - считает Рестуччиа. - Кремль, по сообщениям, не был склонен принять приглашение". Советники Трампа расходятся во мнениях насчет последствий его заявлений о России. С одной стороны, многие признают, что минувшая неделя была самым неудачным периодом за время пребывания Трампа в Белом доме. Другие утверждают, что в буре негодования по поводу России кроются политические возможности. Некоторые полагают, что постоянная критика президентом расследования Роберта Мюллера - выигрышная тема у его электората. "Российская версия встречи в Хельсинки скрывает неудобную правду" - утверждает в заголовке Bloomberg View. Как отмечает колумнист Леонид Бершидский, неясность по поводу содержания переговоров двух президентов делает многочисленные намеки российских официальных лиц на достигнутые на саммите "договоренности" еще более дразнящими. Все эти намеки предсказуемо вызвали нервную реакцию в США, пишет автор. "Хотя не была опубликована российская стенограмма, в которой бы описывались договоренности, просочившаяся информация о том, что обсуждалось, свидетельствует, что России и США особо нечего проводить в жизнь", - говорится в статье. "Причина, по которой ни Россия, ни США не оглашают подробности о своих договоренностях, состоит в том, что оглашать нечего. Россияне, начиная с Путина, как представляется, пудрят американцам мозги, дразнят их, доводя до паранойи. Как сказал Косачев, им ясно, что, даже если Трамп хотел бы прорыва, у него были фактически связаны руки. При таких обстоятельствах все, что они могут делать, это троллить американцев, включая Трампа, подчеркивая внутренние противоречия в Вашингтоне и заставляя президента выглядеть бессильным", - заключает Бершидский. "Генри Киссинджер советовал президенту Дональду Трампу, что Соединенным Штатам следует сотрудничать с Россией, чтобы сдержать крепнущий Китай", - утверждает The Daily Beast. Журналисты Асавин Субсаэнг, Эндрю Дезидерио, Сэм Стейн и Бетани Аллен-Эбрахимян сообщают: "Как сказали The Daily Beast пять информированных источников, экс-госсекретарь США - знаменитый автор тактики по установлению дипломатических отношений с Китаем в целях изоляции СССР - предложил Трампу чуть ли не полную противоположность этой идеи на серии неформальных встреч в период передачи президентской власти в США. Согласно потенциальной стратегии, более тесные отношения с Россией, а также с другими странами региона будут использоваться, чтобы "взять в кольцо" Китай, ограничивая его растущую мощь и влияние". Издание пишет: "В администрации США предложение нашло внимательных слушателей (...). Но с идеей возникли сложности из-за подобострастного отношения президента к российскому президенту Путину, которое на внутриполитической арене стало источником бесконечной головной боли". "Американским законодателям, как часто бывает в случае Трампа, нелегко разобраться, чем мотивированы попытки американского президента подольститься к России - серьезной тревогой из-за растущего влияния Пекина или симпатией к самому Путину", - рассуждает издание. Например, после саммита в Хельсинки несколько американских законодателей, раскритиковав поведение Трампа, "заявили, что любые утверждения о стратегическом сотрудничестве с Путиным ради борьбы с Китаем - лишь попытка "сохранить лицо", дабы объяснить поведение президента. Но, по словам источников на Капитолийском холме, это также заставило нескольких законодателей задуматься, уж не пытается ли администрация совершить некий более масштабный шаг в отношении Китая", - говорится в статье. Издание пишет: "Как говорят эксперты, теоретически стратегия "партнерство с Россией ради борьбы с Китаем", чем бы она ни мотивировалась, кое на что годится - пусть даже только на то, чтобы разрушить партнерство, которое формируется между президентами Путиным и Си". В то же самое время авторы считают, что стратегия, предложенная Киссинджером, нереалистична с точки зрения геополитики. "Более масштабный долгосрочный стратегический вызов исходит от Китая, - сказал на Аспенском форуме безопасности Джон Руд, заместитель министра обороны США. - Но Россия во многих отношениях - более крупная краткосрочная угроза ввиду гигантской убойной силы ее ядерного арсенала, а также из-за некоторых манер поведения, продемонстрированных российским правительством". "На прошлой неделе руководители разведслужб страны публично заявили, что Китай стремится заменить собой США в качестве доминирующей мировой державы и представляет собой "угрозу номер один" для экономики и национальной безопасности", - пишет журналист The Washington Post Джош Рогин. "Но мало кто обратил на это внимание: в данный момент дебаты в США так сильно сосредоточены на России, что это заглушает диспуты о том, что делать с усилением Китая. Такая ситуация создает проблемы, поскольку нельзя больше тратить время зря", - говорится в статье. "Россия вновь была главной темой разговоров на Аспенском форуме безопасности в нынешнем году", - продолжает автор. Журналист также отмечает: "Замгенпрокурора Розенштейн произнес речь об иностранных операциях влияния, которая была почти целиком посвящена России, а о Китае едва упомянул. Но в тех немногих случаях, когда на форуме поднимали вопрос Китая, официальные лица единодушно били тревогу". "Китай с точки зрения контрразведки во многих отношениях представляет собой самую широкую, самую грандиозную, самую существенную угрозу, с которой сталкиваемся мы как страна, - сказал директор ФБР Рэй. - Китай пытается позиционировать себя как единственная доминирующая сверхдержава. (...) Он пытается заменить собой США в этой роли. Они ведут игру вдолгую". По сравнению с Россией, сказал Рэй, Китай "во многих отношениях более долгосрочная угроза нашей стране". Журналист сообщает: директор Национальной разведки США "Коутс сказал, что США должны принять основополагающее решение - установить, является ли Китай "подлинным противником" или "конкурентом с законным правом на существование". Он сказал, что в данный момент Китай проявляет признаки и того, и другого". Рогин рекомендует американцам среагировать на стратегию Китая - задуматься, как сохранить лидерство США в мире и тот миропорядок, который Китай намерен заменить своим.