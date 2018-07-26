"Реальная политика" подогревает франко-российские отношения

Франко-российская гуманитарная операция, проводимая в Сирии, вызывает неоднозначные оценки. Но она в любом случае утверждает военную победу Дамаска, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Не сумев добиться освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова, держащего голодовку более двух с половиной месяцев в российской тюрьме, о котором он в частной беседе попросил Владимира Путина, Эммануэль Макрон решил начать с хозяином Кремля гуманитарную операцию в Сирии. В прошлую пятницу Ан-124 загрузил в свои багажные отсеки 50 т французской гуманитарной помощи в Шатору с тем, чтобы выгрузить ее на авиабазе Хмеймим, командном пункте российского контингента в Сирии, говорится в статье.

Все дороги ведут в Москву. Во всяком случае, для тех, кто едет в Левант, с тех пор как военная интервенция России спасла сирийский режим и Кремль создал в регионе сеть хороших отношений во всеми значимыми игроками, отмечает автор статьи.

"Реальная политика" французского президента такова: учитывать новый расклад в Сирии, который отныне склоняется в сторону России и сирийского режима. В то время как влияние французской дипломатии в Сирии было отведено на второй план, Эммануэль Макрон хочет вновь сделать Францию "уравновешивающей державой", посреднической силой, которая разговаривает со всеми игроками и, в частности, с Россией, ставшей незаменимой в данном регионе. Такая прагматичная политика не исключает разногласий. Однако Елисейский дворец надеется на то, что она позволит облегчить поиск политического решения. К тому же передача гуманитарной помощи всегда являлась приоритетом для Парижа. До сих пор сирийский режим устраивал обструкцию транспортным колоннам ООН. Действуя через русских, Париж рассчитывает обойти препятствия, чинимые Дамаском, комментирует журналистка.

Однако эта операция не вызвала единодушного одобрения. В недавней статье в своем блоге Жан-Пьер Филью, преподаватель в Институте политических исследований в Париже и бывший дипломат, выступает против того, что он считает "большим переломом" во французской политике в Сирии, по его мнению, "неумело обоснованной" "гуманитарными" соображениями. "Франция подключается к российским экспедиционным войскам, чтобы от имени двух президентов раздавать французскую гуманитарную помощь гражданскому населению", - с сожалением пишет он.

"Поборники истинного реализма, - считает Жан-Пьер Филью, - могут лишь пожалеть о том, что Франция растрачивает свой кредит доверия в Сирии, чтобы придать законную силу наступлению России, неспособной трансформировать там свои военные преимущества в мирный процесс".

"По сути это удачный политический ход России, которая после отправки своих войск для спасения режима теперь может использовать и гуманитарный довод. Находясь в сильной позиции, Владимир Путин пользуется всеми возможностями, предоставляемыми трансатлантическими затруднениями, чтобы отложить про запас политические дивиденды от своих военных успехов в Сирии. Посредством этой франко-российской гуманитарной операции Париж отмечает факт того, что Башар Асад и Россия одержали военную победу в Сирии", - указывает Лассер.