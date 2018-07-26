"Оксана Шачко была для меня музой"

Украинская активистка, одна из основательниц феминистского движения Femen Оксана Шачко была найдена повешенной в этот понедельник. Швейцарский режиссер Ален Марго стал ее наперсником после того, как в 2014 году снял о ней и ее движении полнометражный документальный фильм "Я - Femen". Интервью с Аленом Марго публикует швейцарская газета Le Temps.

"Впервые я поехал на Украину, чтобы снять фильм "Настоящее время" про Femen, - рассказывает режиссер. - Оксана еще жила со своей матерью и братом в деревне и ездила в Киев на время той или иной акции. Потом она поселилась в столице. Мне пришла в голову идея снять о ней полнометражный фильм. Эта девушка, которую я совсем не знал, произвела на меня сильное впечатление! Она сама готовила все плакаты, разрисовывала тела своих подруг. Мы сразу стали очень хорошо понимать друг друга. Мы одинаково чувствовали английский черный юмор".

"Оксана уже дважды пыталась покончить с собой два года назад, но у нее была другая ситуация. Тогда у нее не было права на убежище во Франции, она жила в сквоте. Через год она нашла маленькую квартиру-студию и поступила в Ecole des beaux-arts в Париже. Она говорила, что у нее, по крайней мере, появилось то место, где она может рисовать. Вроде все было хорошо. Ее преподаватель даже сказал ей, что она лучшая на курсе. То, что произошло, - это безумие! - сокрушается Марго. - Когда я увидел ее последнее письмо-картинку (с выражением "Вы все - фейковые, ненастоящие"), которое она оставила перед смертью, я невольно рассмеялся, поскольку она мне как-то сказала: "Знаешь, они все фейковые, ненастоящие... Кроме тебя, Ален".

"Она была для меня как муза. Мы много работали вместе в течение трех лет на Украине над полнометражным фильмом, и я стал ее доверенным другом. Она рассказывала мне обо всех своих проблемах, - вспоминает собеседник издания. - Во время финального матча чемпионата мира по футболу она рассмеялась, когда участницы Pussy Riot провели свою акцию и Мбаппе хлопнул по рукам одну из них. Тогда я подумал, что она в хорошей форме".

"Она была веселая, у нее всегда была куча идей в голове. Но, прежде всего, она была одной из самых сильных активисток. У нее было прозвище "обезьянка", так как она взбиралась на заборы, чтобы развесить плакаты. Это был действительно достойный человек. Больше всего меня в ней поражало ее пристрастие к иконам. Последние иконы, нарисованные ею в Париже, просто невероятны. Если бы она выставила их в России, ее бы точно посадили. С тех пор как ее выгнали из Femen France, она по-прежнему стремилась к самовыражению. Ей хотелось измениться, вновь взять себя в руки, и живопись для этого очень подходила. Она высказывала свою критику посредством своих икон, отстаивала свои принципы, боролась с несправедливостью", - описывает режиссер Оксану Шачко.

"Когда девушек из Femen похитили в Белоруссии после их акции против диктатора Александра Лукашенко, их отвезли в лес, и в течение трех дней они нам ничего не давали о себе знать. Мы были уверены, что их уже нет в живых. Когда, наконец, о них появились новости, мы отправились на их поиски. Это самое лучшее воспоминание, - считает Марго. - Оксана была в состоянии физического и психологического истощения, но, когда она меня увидела, она сказала: "Ален, с днем рождения!" Она не забыла об этом дне!"

"Оксана навсегда останется в моем сердце! У меня более 2000 фотографий, рабочих позитивов и сувениров. Я пытаюсь открыть все свои ящики, но мне это очень тяжело. На данный момент я еще к этому не готов", - заключает режиссер.