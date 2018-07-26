Байкерская банда Владимира Путина основала военный лагерь в стране НАТО

Скандально известная банда байкеров "Ночные волки" пустилась в очередное европейское турне и на сей раз основала лагерь военного образца в стране, входящей в НАТО и ЕС, пишет журналистка Newsweek Кристина Маза.

Клуб обосновался в заброшенном военном лагере в Словакии и заявляет, что хочет открыть в стране постоянное подразделение. Организация провела 23 июня церемонию открытия, на которой присутствовал сотрудник российского посольства.

"Министерство иностранных дел Словакии заявило, что мониторит деятельность организации и обеспокоено ее присутствием в стране, но пока "Ночные волки", судя по всему, не совершили ничего противозаконного. Тем не менее, некоторые активисты утверждают, что эта группа прибыла мутить воду и разжигать антиевропейские и антинатовские настроения", - сообщает автор статьи.

Эксперт по Центральной Европе Даниэль Крал прокомментировал: "Я рассматриваю создание базы "Ночными волками" в более широком контексте поддержки Россией крайне правых и левых в Европе. В данном случае члены тренирующихся здесь военизированных формирований, называющие себя "Словацкими рекрутами", ранее воевали на российской стороне на востоке Украины".

Не менее 200 общественных деятелей подписали петицию, призывая правительство принять меры. "На момент 50-й годовщины августовской оккупации Чехословакии армиями Варшавского договора российская мотоциклетная банда "Ночные волки", которая с 2014 года находится в американском санкционном списке, становится активной участницей российской гибридной войны против ЕС, НАТО и Словакии", - говорится в письме.

На фотографиях военного объекта, который "Ночные волки" заняли в конце июня, видно, что у организации был доступ к танкам и бронетехнике. Вооружение принадлежит министерству обороны Словакии, но его сдал в аренду "Ночным волкам" глава Института военной истории, которого в связи с этим отстранили от должности.

"Военная техника, замеченная на снимках, была возращена в музей, у которого они ее позаимствовали. Глава музея, подписавший договор аренды, отстранен, а министр обороны попросил генерального прокурора дать оценку тому, являются ли "Словацкие рекруты" угрозой национальной безопасности. Однако чрезмерные шаги, направленные, например, против самих "Ночных волков", могут вызвать ответный всплеск пророссийских настроений, которому, вероятно, будут вторить видные деятели в правительстве и парламенте", - сказал Крал.

Глава словацкого подразделения "Ночных волков" Йозеф Хамбалек тесно связан с бывшим министром внутренних дел, который сейчас является депутатом от правящей партии "Курс - социальная демократия". В течение последнего года ее подталкивал в сторону России ее партнер по коалиции, "Национальная партия Словакии", пишет журналистка Newsweek.

В последние месяцы "Ночные волки" отправились в турне по Балканам, добавляет автор статьи. Правительство Боснии запретило их лидеру Александру Залдостанову въезд в страну. По данным доклада Исследовательского института внешней политики, в 2016 году в Черногории член сербского подразделения "Ночных волков" с помощью российской военной разведки предпринял попытку госпереворота.