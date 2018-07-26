Ее тело было ее оружием

Оксана Шачко, соосновательница организации Femen и организатор топлес-протеста, умерла. Она создала подрывную и радикальную форму восточноевропейского феминизма, который в итоге потерял свое содержание, пишет Иво Мийнсен на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Своими протестами Femen удалось привлечь внимание международного сообщества к правам женщин в Восточной Европе. Активистки испытывали границы дозволенного, играли на контрастах и находили новые формы выражения. При этом обращение к вуайеризму через бескомпромиссное использование собственного тела было не побочным явлением, а сущностью протеста. (...) В "глобальной войне против патриархата", которую Femen объявило в 2008 году и продолжает по сей день, смешение политики и наготы является подходящим оружием", - отмечает журналист.

Движение Femen было успешным там, где протесты имели конкретные требования. Однако со временем становилось все более неясным, за что выступал этот "бренд": обнаженные протесты были вскоре направлены и против жестокого обращения с животными, против коррупции в политике и правого экстремизма. К тому же обнаружилось, что движение не так просто вывести на международный уровень - в частности, мусульманки обвиняли Femen в исламофобии, повествует Мийнсен.

"На Украине Femen попало в водоворот растущей политической напряженности во время правления ненавистного пророссийского президента Виктора Януковича, - продолжает журналист. - С одной стороны, оно обращалось ко все более радикальным и спорным методам, чтобы сохранить внимание общественности. (...) С другой стороны, усилились репрессии. После акций в Белоруссии и на Украине активистки, среди них и Оксана Шачко, подверглись жестокому обращению со стороны полиции и спецслужб".

За народным восстанием против Януковича активистки наблюдали из-за границы. "Их форма протеста была слишком радикальной и противоречивой для того, чтобы вписаться в возникающий политический ландшафт, - полагает автор. - Femen оказалось изолированным в собственной стране и поэтому еще более настойчиво претендовало на глобальную миссию".

Однако у основательниц Femen не было единого мнения насчет того, в чем конкретно заключалась эта миссия. Центр организации по-прежнему существует в Париже - правда, в затруднительных финансовых условиях. Акции движения больше не привлекают внимания СМИ. "Подрывной потенциал топлес-протеста исчерпан и потерял свое содержание. Это Оксана Шачко поняла еще пять лет назад, когда вскоре после своего приезда в Париж покинула Femen в результате конфликта. "Движение умерло" - таким был ее уничтожающий вывод. Теперь она, по-видимому, покончила и со своей жизнью", - пишет Мийнсен в заключение.