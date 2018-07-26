Российские диссиденты нашли пристанище в Литве

Политические беженцы уезжают из России в страны Балтии. Помимо русскоязычной общины, их там готово принять и государство. Для Литвы это способ поддержать российское гражданское общество перед лицом власти Кремля, говорится в редакционной статье Ouest-France.

41-летний Евгений Титов входит в число все более многочисленных российских граждан, которые стремятся получить политическое убежище в Литве, сначала входившей в состав Советского Союза, а затем ставшей решительным и прозападным членом ЕС и НАТО, открыто критически настроенным в отношении Кремля, пишут авторы статьи.

"Когда я проводил журналистское расследование по Крымскому мосту (построенному Россией), мои друзья получили записку, что я убит", - рассказывает Евгений Титов в Вильнюсе.

По совету друга он приехал в Литву в 2016 году после того, как получил другие угрозы смерти за свои статьи о коррупции, связанной со строительством этого моста, соединяющего Крым с Россией. В июле журналист "Новой газеты" получил там статус политического беженца, говорится в статье.

32-летний Всеволод Чернозуб одним из первых приехал в Литву в декабре 2013 года, пишет редакция. Член руководства оппозиционной партии "Солидарность" решил уехать из-за жестоких репрессий, последовавших за массовыми протестами против выдвижения Владимира Путина на третий президентский мандат в мае 2012 года.

Литва открыто поддерживает российскую оппозицию и принимает диссидентов. "Один из принципов в наших отношениях с Россией - поддерживать гражданское общество", - заявил Линас Линкявичюс, министр иностранных дел.

Начиная с 2013 года министерство иностранных дел Литвы каждую весну организует форум для российской оппозиции. Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, считающийся одним из самых ярых критиков Кремля, тоже организует там форум по правам человека, пишет редакция.

При поддержке литовского парламента диссидентам удалось переименовать сквер перед российским посольством в Вильнюсе - теперь он называется "площадь Бориса Немцова", по имени лидера российской оппозиции, убитого неизвестными 27 февраля 2015 года, сообщает редакция.

Сегодня Евгений Титов работает в русской службе новостного портала Delfi, очень популярного в трех странах Балтии. Всеволод Чернозуб вместе с друзьями создал сайт Russia tomorrow ("Россия завтра"), с ироничным намеком на российский государственный телеканал RT, ранее известный как Russia Today ("Россия сегодня"), говорится в статье.

Диссиденты сотрудничают также с русскоязычной общиной, которая порой отстаивает позицию Кремля. Данное сообщество представляет собой 6% населения этого маленького балтийского государства с 2,9 млн жителей, отмечают авторы статьи. "Странно, но эти люди, живущие здесь еще с советских времен, настроены порой более пропутински, чем сами россияне", - с сожалением говорит Всеволод Чернозуб.

Аннексия Крыма в ущерб Украине пробудила у жителей трех балтийских стран - порвавших с Советским Союзом в 1991 году - опасения по поводу возможности новой агрессии, отмечает Ouest-France. И "страхи литовцев вполне обоснованны", настойчиво утверждает Всеволод Чернозуб.