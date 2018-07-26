Трамп неожиданно помирился с ЕС и накинулся на Россию

В течение всего 11 дней Дональд Трамп сначала назвал Евросоюз врагом и публично усомнился в своих же разведслужбах, а затем задружился с главным чиновником ЕС и назначил встречу с советниками для обсуждения безопасности выборов. Резкая смена тона указывает на то, что республиканцы усиливают давление на Трампа, считает журналист Politico Эндрю Рестуччиа.

"Лишь немногие приближенные президента полагают, что он многое изменил, и они ожидают, что Трамп при любой возможности продолжит обрушиваться с нападками на давних союзников США и заигрывать с президентом России Владимиром Путиным, - пишет автор статьи. - И все же после хаотичной недели заявления насчет торговли (с ЕС. - Прим. ред.) и России призваны дать громкий сигнал о том, что Трамп заодно со своей политической партией и что Белый дом восприимчив к нарастающей критике".

Выступление Трампа в Розовом саду с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером разительно отличалось от саммита НАТО в Брюсселе, где президент устроил разнос европейским лидерам. "Мы хотим и дальше укреплять эти прекрасные отношения на благо американских и европейских граждан", - заявил Трамп.

Он сообщил, что США приостановят планы по введению новых пошлин против ЕС и будут работать над устранением нынешних разногласий в торговле во избежание полномасштабной торговой войны. Это заявление, похоже, обрадовало законодателей-республиканцев, отмечается в статье.

Администрация президента США попыталась также занять более жесткую позицию в отношении России. Трамп планирует на этой неделе возглавить встречу Совета по национальной безопасности в полном составе, чтобы обсудить безопасность выборов. "Ожидается, что на встрече будет проведена подробная дискуссия о попытках России воздействовать на промежуточные выборы", - сообщает Рестуччиа.

Госсекретарь Майк Помпео между тем призвал Россию прекратить аннексию Крыма. "Хотя это заявление подтвердило давнюю позицию США, выбор момента для него примечателен, учитывая, что Трамп недавно вставал на защиту Путина", - говорится в статье.

Белый дом также объявил, что вторая встреча Путина и Трампа будет отложена до 2019 года. "Однако этот шаг, вероятно, не является частью некой большой стратегии по отдалению Трампа от Путина, - считает Рестуччиа. - Кремль, по сообщениям, не был склонен принять приглашение".

Советники Трампа расходятся во мнениях насчет последствий его заявлений о России. С одной стороны, многие признают, что минувшая неделя была самым неудачным периодом за время пребывания Трампа в Белом доме. Другие утверждают, что в буре негодования по поводу России кроются политические возможности. Некоторые полагают, что постоянная критика президентом расследования Роберта Мюллера - выигрышная тема у его электората.