Человек-тень "Северного потока-2"

Когда в 2010 году политическая карьера депутата немецкой партии ХДС Фридберта Пфлюгера перестала развиваться, политик решил начать новую жизнь и посвятить себя науке. Будучи приглашенным профессором в Королевском колледже Лондона, он ратует теперь за газопровод "Северный поток-2", за что ему платит газовое лобби, пишет журналистка Der Spiegel Сюзанне Гётце.

"Стратегия Пфлюгера изменилась кардинально: некогда известный депутат превратился в своего рода пиарщика энергетической политики, - отмечает журналистка. - Как показывает расследование, проведенное Spiegel и общественной организацией Lobbycontrol, бывший политик оказывает поддержку проектам вроде "Северного потока-2" и как частный консультант, и как научный сотрудник. Хотя Пфлюгер не так известен, как работающий на российскую энергетическую компанию экс-канцлер Герхард Шредер, за кулисами бывший функционер ХДС стал одним из важнейших европейских лоббистов в сфере газовой политики".

При Королевском колледже в Лондоне экс-депутат основал Европейский центр энергетики и энергобезопасности (EUCERS), а за год до ухода из политики Пфлюгер открыл в Берлине компанию Pflüger International, сообщает издание. Одним из самых известных клиентов консалтинговой фирмы Пфлюгера является "дочка" "Газпрома" "Северный поток-2", то есть компания, которая продвигает сейчас строительство второго газопровода из России в Мекленбург-Переднюю Померанию через Балтийское море. Проект является в высшей степени спорным с точки зрения политики, подчеркивает Гётце.

В свою очередь, институт Пфлюгера при Королевском колледже в Лондоне опубликовал в 2016 году два исследования об осуществимости и геополитической значимости газопровода. Результат исследования оказался явно в пользу проекта. Новый газопровод якобы укрепит энергобезопасность и конкурентоспособность Европы и будет выгодным для европейских потребителей. Одно из исследований спонсировали инвесторы газопровода - компании Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV. К тому же в то время в научном совете EUCERS сидел Илья Кочеврин, а он является директором "Газпром экспорта", дочерней компании "Газпрома", сообщает издание.

Пфлюгер умело использует и хорошие связи, которые он установил, будучи депутатом Бундестага и внешнеполитическим экспертом фракции ХДС/ХСС: с 2009 года он проводит обсуждения по энергетическим вопросам в Рейхстаге, куда приглашаются именитые политики и предприниматели, говорится в публикации.

Одновременно, являясь директором EUCERS, Пфлюгер дает интервью о научной оценке "Северного потока-2". Так, на одном из экономических форумов он беседовал с немецкой службой государственного канала Russia Today, отмечает Гётце.

Установить контакт с правильными людьми с целью продвижения "Северного потока-2" Пфлюгер пытается и в Брюсселе: по данным расследования Lobbycontrol, в 2016 году он два раза безрезультатно пытался пригласить на мероприятие, посвященное "Северному потоку-2", Мароса Сефковича, вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетики.

"Он выступает в роли научного сотрудника, не раскрывая, что одновременно работает лоббистом и консультантом в этой сфере", - критикует Пфлюгера сотрудник Lobbycontrol Ульрих Мюллер.

Так как в Германии отсутствует реестр лоббистов, здесь им особенно легко выступать в обществе в роли нейтральных экспертов и маскировать свою действительную функцию. "Отсутствие принципов прозрачности приводит к тому, что в центре внимания таких чрезвычайно актуальных проектов, как "Северный поток-2", стоят лишь отдельные личности вроде Герхарда Шредера, а не вся лоббистская сеть, включающая бывших политиков различных партий", - отмечает Мюллер.