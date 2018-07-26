Врач сборной Германии по футболу опасался фальсификации допинг-тестов во время ЧМ

"То, что рассказал врач сборной Германии по футболу, звучит сенсационно: перед ЧМ в России он опасался, что там сфальсифицируют допинг-тесты немецких футболистов", - сообщает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Томас Кистнер.

"Мы же слышали, что допинг и манипуляции в России, вероятно, осуществлялись с помощью спецслужб. А многие обвинения в существовании в России допинговой системы поступали из Германии, так что я (...), если быть совсем честным, немного беспокоился: не можем ли мы стать мишенью?" - поделился врач немецкой сборной Тим Мейер в своем интервью для немецкого радио.

"Беспокойство основывается на фактах, - отмечает Кистнер. - Масштабная система допинга в российском спорте, управляемая государством, действительно была организована со скрупулезностью, свойственной спецслужбам. Подробные отчеты о расследовании местами выглядят как сценарий триллера о шпионаже".

К тому же, продолжает автор, российская футбольная элита занимает заметное место в документах расследования и показаниях свидетелей, и ей приходилось обороняться от колоссальных обвинений. Наконец, разоблачения, положившие начало государственному скандалу, были сделаны именно немецким телевидением. При таком раскладе страхи Тима Мейера вполне обоснованны, констатирует журналист.

"Страх перед "допинговой диверсией" показывает, что каждый знаток отрасли крайне серьезно воспринимает российские сценарии обмана, раскрытые международной группой экспертов под руководством канадца Ричарда Макларена", - отмечает Кистнер.

По мнению журналиста, функционерам немецкого футбола стоит задуматься, ведь 24 сентября в голосовании за право проведения Евро-2024 Германия будет бороться с Турцией, президент которой поддерживает отличную связь с другим автократом из Восточной Европы - Владимиром Путиным.

"Российские спортивные функционеры и их региональная свита на протяжении десятилетий оказывают масштабное влияние на важные голосования в европейском и мировом спорте, - утверждает Кистнер. - Весьма вероятно, что немцы, развязавшие государственный скандал, не считаются хорошими друзьями".

Доктор Мейер в своем интервью поставил под сомнение подозрения, касающиеся употребления допинга российскими футболистами, которые, как отмечает автор, отличились на ЧМ своими беговыми показателями и "добежали, несмотря на убогое владение мячом, до четвертьфинала". "Только из-за того, что у одного игрока на руке есть след от укола, я бы не стал говорить, что применялся допинг", - сказал Мейер. "Однако последние дебаты разгорелись не из-за следов от укола, а из-за того, как Россия объяснила их наличие: якобы это были следы от взятия крови для проверки возможностей спортсменов. То есть для тестов, для которых, по словам экспертов (в том числе из Немецкого футбольного союза), достаточно пары капель крови", - отмечает Кистнер в заключение.