26 июля 2018 г. Том Уиппл | The Times В Кембридже раскрыли секрет аккумуляторов, которые заряжаются за считанные минуты "Аккумуляторы, которые заряжаются за минуты, а не часы, могут стать реальностью благодаря новому типу материалов, выявленных кембриджскими учеными", - сообщает журналист The Times Том Уиппл. Ученые выяснили, что ниобиево-вольфрамовые оксиды позволяют ионам лития передвигаться сквозь них быстрее. "Когда батарея заряжается, ионы лития перемещаются из одного конца в другой, а значит, ключевое значение имеет структура материала, сквозь который они двигаются", - поясняет автор статьи. Ученые продемонстрировали, что у оксидов более открытая кристаллическая структура, и поэтому ионам лития перемещаться проще. "Хотя до коммерческой реализации пока далеко, ученые полагают, что эти материалы могут в конечном итоге лечь в основу новых батарей, которые больше не придется оставлять заряжаться на ночь", - пишет Уиппл. Источник: The Times