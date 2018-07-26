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26 июля 2018 г.
26 июля 2018 г.

Том Уиппл | The Times

В Кембридже раскрыли секрет аккумуляторов, которые заряжаются за считанные минуты

"Аккумуляторы, которые заряжаются за минуты, а не часы, могут стать реальностью благодаря новому типу материалов, выявленных кембриджскими учеными", - сообщает журналист The Times Том Уиппл.

Ученые выяснили, что ниобиево-вольфрамовые оксиды позволяют ионам лития передвигаться сквозь них быстрее. "Когда батарея заряжается, ионы лития перемещаются из одного конца в другой, а значит, ключевое значение имеет структура материала, сквозь который они двигаются", - поясняет автор статьи.

Ученые продемонстрировали, что у оксидов более открытая кристаллическая структура, и поэтому ионам лития перемещаться проще.

"Хотя до коммерческой реализации пока далеко, ученые полагают, что эти материалы могут в конечном итоге лечь в основу новых батарей, которые больше не придется оставлять заряжаться на ночь", - пишет Уиппл.

Источник: The Times


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