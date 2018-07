26 июля 2018 г. Том Уиппл | The Times Хвастовство мужчин сексуальными победами не соответствует истине "К 1970-м испанский певец Хулио Иглесиас, по слухам, переспал с тремя тысячами женщин. Автор романов о Мегрэ Жорж Сименон утверждал, что у него было десять тысяч женщин", - пишет журналист The Times Том Уиппл. "Но можно ли им доверять?" - задается вопросом автор статьи. По словам ученых, подобные преувеличения могут помочь с разгадкой тайны исследований в области секса - разницы между числом партнеров у мужчин и женщин. "Исследования раз за разом показывают, что у гетеросексуальных мужчин в среднем больше партнерш, чем партнеров у гетеросексуальных женщин", - указывает Уиппл. Последний опрос в Британии показал, что у мужчин в среднем было 14 партнерш, у женщин - 7. Однако среднестатистические значения должны быть одинаковыми, поскольку сексом занимаются оба пола, поясняет автор статьи. Ключ к разгадке крылся в самих данных: в случае с каждым из полов число партнеров резко повышалось на таких цифрах, как 25, 30 и 35. "Из этого следовало, что люди давали приблизительную оценку, выбирая круглые числа. Были также свидетельства того, что люди по-разному помнят прошлые сексуальные связи и мужчины предпочитают округлять свои цифры", - говорится в статье. "Важно не думать о том, лгут люди или нет, - сказала Кирстин Митчелл из Университета Глазго. - Существуют устойчивые взгляды на то, что приемлемо для мужчины, но не для женщины. Это желание создать благоприятное впечатление о себе может быть непреднамеренным. Мужчины могут даже не заметить, что округляют в большую сторону". Митчелл и ее коллеги обнаружили, что разрыв между полами сужается, если учитывать стереотипы в области секса. "Эта разница может стать еще меньше, если воспринимать похвальбу ловеласов с долей сомнения", - пишет автор статьи. Источник: The Times