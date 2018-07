26 июля 2018 г. Розалинд С. Хелдермен, Мориа Бэлинджит, Шейн Харрис и Том Хамбургер | The Washington Post До ее ареста Мария Бутина привлекла к себе внимание тем, что гордо защищала свою родину "В университете, переполненном амбициозными студентами, которые стремятся получить влиятельные должности в правительстве и политических кругах, Мария Бутина производила необычное впечатление", - пишет The Washington Post. Журналисты Розалинд С. Хелдермен, Мориа Бэлинджит, Шейн Харрис и Том Хамбургер утверждают: "Внимание других аспирантов Американского университета привлекали не только консервативные взгляды, которые рыжеволосая россиянка высказывала громогласно, но и ее почти ревностная преданность своей родине. Чехол мобильного телефона Бутиной украшала знаменитая фотография российского президента Путина, скачущего с обнаженным торсом верхом на лошади. Она угощала друзей водкой в Russia House - ресторане на площади Дюпон-серкл, популярном среди российских дипломатов, иногда бросая вызов друзьям-мужчинам - могут ли они осушить до дна рюмку напитка, настоянного на хрене? Она хвасталась однокурсникам, что раньше работала в российских правительственных органах". Издание продолжает: "Арест Бутиной по обвинениям в том, что она действовала в качестве незарегистрированного российского агента, и утверждения, что у нее были связи с российской разведкой, взволновали ее знакомых по Американскому университету, где она два года обучалась по программе глобальной безопасности в School of International Service. Теперь многие там гадают: будь она российским агентом, разве она не держалась бы более скрытно, не старалась бы утаивать, что защищает Кремль?" "Однако другие сочли, что предъявление ей обвинений федеральными властями подтвердило их тревожные подозрения. Бутина столь публично демонстрировала свою преданность России, что лица, связанные с университетом, опасались возможных связей с Кремлем и предостерегали администрацию университета, когда Бутина там училась, говорят три источника, осведомленных о разговорах. Сотрудники университета, по-видимому, не забеспокоились и не приняли каких-либо незамедлительных мер, сказали источники", - пишет издание. Издание сообщает, что Бутина пользовалась возможностями, доступными для аспирантов университета. Она работала, причем ее рабочее место было неподалеку от кабинета экс-советника по нацбезопасности Сьюзен Э. Райс, которая тогда была внештатным научным сотрудником университета. Бутина написала научную статью по кибербезопасности вместе с двумя преподавателями бизнес-школы. Она изучала политику в области кибербезопасности в School of International Service. По словам адвоката Бутиной, у нее были романтические отношения с американцем Полом Эриксоном, политическим активистом-республиканцем. "На прошлой неделе прокуратура утверждала в материалах судебного дела, что учеба в Американском университете была для Бутиной прикрытием в то время, как она продолжала работать ради продвижения интересов российского правительства. Но адвокат Бутиной Роберт Н. Дрисколл сказал, что она не была российским агентом и питала неподдельный интерес к программе университета. Он сказал, что ей очень хотелось находиться ближе к Эриксону и что она сворачивала в России свою деятельность по отстаиванию прав на ношение оружия. Она также полагала, что диплом американской аспирантуры поможет ей сменить карьеру и перейти в бизнес, возможно, с упором на криптовалюты, сообщил он", - сообщает издание. "Бутина поступила на магистерскую программу по международным отношениям в рамках программы глобального госуправления, политики и безопасности. В списке обязательных курсов были занятия на темы анализа разведданных и организованной преступности, в том числе "Кибервойна, терроризм, шпионаж и преступность", - говорится в статье. Издание утверждает, что в ноябре 2016 года Бутина устроила костюмированную вечеринку по случаю своего дня рождения, причем Эриксон пришел в костюме "русского мистика Распутина" (формулировка газеты), а Бутина нарядилась императрицей Александрой Федоровной. "При общении с другими студентами Бутина кокетливо уклонялась от вопросов о том, как она оплачивает обучение. В апреле она сообщила сенатскому комитету по делам разведки, что в 2016 году получила определенные доходы от договора на консалтинг с телекомпанией Outdoor Channel, по которому за 5 тыс. долларов в месяц давала советы о запланированной программе об охоте в России, говорит источник, знакомый с ее показаниями. Как видно по фото из этой поездки, в декабре 2015 года главный управляющий телекомпании Джим Либераторе сопровождал делегацию Национальной стрелковой ассоциации (NRA), которую Бутина и ее организация, боровшаяся за права на ношение оружия, принимали в Москве", - говорится в статье. Бутина также работала ассистентом в School for International Service и ассистентом по научной работе в Kogod School of Business. Когда в апреле 2017 года The Washington Post написала о ее связях с NRA и Торшиным, Бутина отказалась дать интервью, но прислала в редакцию длинные электронные письма на безупречном английском, пишут авторы. "В последние несколько лет я не имела отношения к американской политике за исключением того, что подружилась с несколькими американскими союзниками по вопросу о правах на оружие, - написала она в одном электронном письме. - Политика России была достаточно напряженной". "Она сообщила нашей газете, что ее работа в качестве помощницы Торшина была неофициальной и неоплачиваемой и что никто из российского правительства не просил ее налаживать связи с американцами. Бутина (она в 2015 году задавала Трампу вопрос на встрече с избирателями, а в следующем году имела краткую встречу с его старшим сыном) также утверждала, что "никогда не встречалась и не разговаривала с кем бы то ни было из сотрудников избирательного штаба президента Трампа, его президентской переходной команды или его администрации", - говорится в статье. "Прокуратура утверждает, что Эриксон обычно помогал Бутиной выполнять учебные задания, редактируя ее работы и отвечая на экзаменационные вопросы. Дрисколл оспорил это, заявив, что Эриксон помогал ей с грамматикой и английскими идиомами, но в остальном Бутина выполняла свои учебные задания сама, на средний балл 4.0", - говорится в статье. Источник: The Washington Post