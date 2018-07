26 июля 2018 г. Джош Рогин | The Washington Post "Российская лихорадка" отвлекает США от китайской угрозы "На прошлой неделе руководители разведслужб страны публично заявили, что Китай стремится заменить собой США в качестве доминирующей мировой державы и представляет собой "угрозу номер один" для экономики и национальной безопасности", - пишет журналист The Washington Post Джош Рогин. "Но мало кто обратил на это внимание: в данный момент дебаты в США так сильно сосредоточены на России, что это заглушает диспуты о том, что делать с усилением Китая. Такая ситуация создает проблемы, поскольку нельзя больше тратить время зря", - говорится в статье. "Россия вновь была главной темой разговоров на Аспенском форуме по безопасности в нынешнем году", - продолжает автор. "Такие известные гости форума, как директор ФБР Рэй и директор Национальной разведки США Коутс, попали в новости, когда от них потребовали подтвердить их выводы о российском вмешательстве в выборы 2016 года, о продолжающемся вмешательстве Москвы и о том, что президент Трамп постоянно отказывается признавать оба этих вмешательства", - сообщает он. Журналист также отмечает: "Замгенпрокурора Розенштейн произнес речь об иностранных операциях влияния, которая была почти целиком посвящена России, а о Китае едва упомянул. Но в тех немногих случаях, когда на форуме поднимали вопрос Китая, официальные лица единодушно били тревогу". "Китай с точки зрения контрразведки во многих отношениях представляет собой самую широкую, самую грандиозную, самую существенную угрозу, с которой сталкиваемся мы как страна, - сказал Рэй. - Китай пытается позиционировать себя как единственная доминирующая сверхдержава. (...) Он пытается заменить собой США в этой роли. Они ведут игру вдолгую". По сравнению с Россией, сказал Рэй, Китай "во многих отношениях более долгосрочная угроза нашей стране". Журналист сообщает: "Коутс сказал, что США должны принять основополагающее решение - установить, является ли Китай "подлинным противником" или "конкурентом с законным правом на существование". Он сказал, что в данный момент Китай проявляет признаки и того, и другого". Рогин рекомендует американцам среагировать на стратегию Китая - задуматься, как сохранить лидерство США в мире и тот миропорядок, который Китай намерен заменить своим. Источник: The Washington Post