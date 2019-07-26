Подозрения в российском финансировании "Лиги": Маттео Сальвини невосприимчив ко всем скандалам?

"Лига" Маттео Сальвини оказывается в сложном положение. Потому что эта партия, как и движение "Пять звезд", совместно с которым она сформировала коалиционное правительство, любит называть себя честной партией, отличающейся от других формирований. Кроме того, "Лига" старается быть национальной и даже националистической партией: "Сначала итальянцы" - любимый лозунг Маттео Сальвини. Но если его партия финансируется русскими через одного из приближенных их лидера, то это может запятнать ее независимость. Наконец, амбиции Маттео Сальвини состояли в том, чтобы играть роль посредника между США Дональда Трампа и Россией Владимира Путина. В случае подтверждения подобных подозрений судебным расследованием эти амбиции будут разрушены, поскольку тогда баланс между Вашингтоном и Москвой будет склоняться в сторону второй столицы", - утверждает Марк Лазар, профессор истории и политической социологии в Институте изучения политики (Париж) в интервью изданию Atlantico.fr.

"(...) На данный момент популярность Сальвини, похоже, не ослабевает. Надо дождаться дальнейших опросов общественного мнения и будущих выборов. Высокая популярность Сальвини основывается на многих элементах. Это его национализм, а также его позиция против мигрантов и неправительственных организаций, которые им помогают, его нескрываемая враждебность по отношению к законным иммигрантам, его аргументация в пользу безопасности повседневной жизни итальянцев, его критика в отношении Евросоюза, его желание снизить налоги или то, что он отменил пенсионную реформу, проведенную правительством Марио Монти, благодаря чему некоторые итальянцы получили возможность прекратить работать в возрасте 60 лет. К тому же, его признанная близость с русскими нравится отдельным слоям населения, которые считают Путина достойным государственным деятелем", - указывает эксперт.

"Известно, что популистские партии и движения близки к России и восхищаются Путиным, многие расследования дают понять, что они получают материальную и финансовую поддержку от этой страны. В случае с Австрией, после обнаружения видеоролика, демонстрирующего, что Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер "Австрийской партии свободы", либеральной и ультраправой популистской партии, был готов принять российское финансирование, эта партия сдала свои позиции по сравнению с предыдущими выборами в Европарламент 2014 года и даже по сравнению с предыдущими политическими выборами 2017 года. Получать финансирование от русских, как это раньше происходило с коммунистическими партиями, получавшими деньги от Советов, значит дать в руки своим противникамполитическое оружие. Более того, эти партии утверждают, что являются лучшими защитниками национальных интересов своих стран и сограждан, и продолжают заявлять о своей честности, обвиняя другие партии в коррумпированности. Все их доводы подрываются, как только их зависимость от Москвы становится явной", - отмечает собеседник издания.

"Тем не менее, проявим осторожность. Довольно значительную часть европейцев привлекает фигура Путина - авторитарного лидера и человека, который, по их мнению, умеет защищать интересы своей страны. Популистские активные силы, главным образом, подпитываются различными составляющими: это по-прежнему существующие глубокое политическое недоверие, присутствующее внутри каждой страны Евросоюза, а также по отношению к самому ЕС, социальные вопросы (безработица, неравенство, бедность), иммиграция и проблемы, связанные с идентичностью", - резюмирует Лазар.