Как Франция собирается милитаризировать свою доктрину в космосе

"Новое оружие на орбите, единое командование, прямой контроль вооруженных сил над спутниками: "Стратегия космической обороны", подробно изложенная министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли в четверг, 25 июля, в Лионе, решительно обозначает место Франции в той новой ситуации конфликтности, которая разворачивается в космосе", - пишет Le Monde.

"Мы будем лучше защищать наши спутники, в том числе активным способом", - заявил 13 июля президент Франци Эммануэль Макрон, утверждая новую национальную доктрину.

"Космос рассматривается как новое поле угроз и, следовательно, военных маневров, армии различных стран стремятся к оперативному обновлению перед лицом таких держав как США, Россия и Китай, которые оказались впереди, - говорится в статье.

"Пока наши соседи частично меняли природу космоса, что сделали мы? Не много. Во всяком случае, недостаточно", - с сожалением сказала Парли, посетив Национальный центр космических исследований (CNES) в сентябре 2018 года.

(...) Французский министр вооруженных сил описывает "горизонт" для достижений: "Выявить, охарактеризовать недружественные или враждебные действия в окружающей среде наших спутников, продолжить разработку наших средств поддержки операций, защитить наши космические средства и воспрепятствовать нашим противникам наносить им поражение".

"(...) Париж допускает, например, "отставание" в высокоэнергетическом лазерном оружии, направленном на выведение из строя оптических систем разведывательных спутников - Национальное управление аэрокосмических исследований разрабатывает технологии в европейских рамках, их внедрение займет еще несколько лет, - поясняет Гибер. - Стратегия, представленная в четверг, также гласит:"Наш контроль над электромагнитным спектром в настоящее время испытывает сильную конкуренцию со стороны потенциальных противников, которые активно вкладывают средства в создание помех и радиоэлектронное подавление, что способно разрушить наши устройства во всех средах, на суше, в воздухе, в море, в космосе".

"Унифицированное, вертикализированное, четкое" новое военное командование космосом будет создано 1 сентября в Тулузе, в лоне ВВС", - указывает Le Monde.

"(...) Текущий вызов состоит в том, чтобы идентифицировать агрессию "за порогом" возникновения конфликта, аналогичного тому, что происходит в киберпространстве. На вопрос, как Париж в будущем отреагирует на такие действия, как акт шпионажа в отношении франко-итальянского спутника "Афина-Фидус" со стороны российского спутника, о котором Парли сообщила в 2018 году, в министерстве ответили: "Эти сведения засекречены". Но все же уточнили, что их военные телекоммуникационные спутники Syracuse вскоре будут оснащены камерами, "а в будущем средствами самозащиты, такими как лазеры, способные ослеплять, или пулеметы, способные разбивать солнечные панели приближающегося спутника". Небывалый в своей устрашающей воинственности текст", - комментирует автор статьи.

"(...) Такая стратегия содержит политический прорыв. Армии хотят получить "автономию для проведения военно-космических операций" на своих спутниках, что подразумевает, что "министерство должно стать космическим оператором", заявляет Парли. Вооруженные силы также выберут "доверенных операторов" из числа частных игроков New Space (имеются в виду аэрокосмические компании, работающие на коммерческой основе независимо от правительств - Прим. ред.), которые запускают тысячи спутников и занимаются обработкой данных", - отмечает автор публикации Натали Гибер.

"Национальный закон о космических операциях 2008 года, который устанавливает режим предварительного разрешения со стороны гражданского органа - CNES - будет изменен "в ближайшие месяцы". "Совместно с CNES будет проводиться командная работа, но в тот день, когда нам потребуется совершить маневр, необходимо, чтобы действовали военные", - утверждает министерство. В случае тревоги текущий инструктаж и принятие решения занимает слишком много времени, для утверждения ответных мер требуется около десяти часов, подчеркнули в начале 2019 года депутаты Оливье Бехт и Стефан Тромпиль в полном отчете по этому вопросу. "Команда военных скоро будет сотрудничать с CNES для обучения управлению спутниками", - указывает министерство. (...)