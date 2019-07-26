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26 июля 2019 г.
26 июля 2019 г.

Зильке Бигалке | Süddeutsche Zeitung

Недоверие к Путину

"Президент без партии: "Единая Россия" не представлена на предвыборной кампании в Мосгордуму. Это многое говорит о том, какую репутацию имеют Путин и его правительство среди населения", - считает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

"В московской предвыборной кампании происходит нечто странное, - отмечает издание. - Кандидаты отказываются от поддержки собственной партии. Более того, они делают все, чтобы их не ассоциировали с правительственной партией "Единая Россия". (...) Правительственная партия теряет свою функцию, а Кремль не препятствует этому. Это одно из подтверждений того, насколько беспринципно действует политическое руководство России".

"С точки зрения президента Путина, задача "Единой России" состоит в том, чтобы обеспечивать ему большинство в Госдуме. Она также должна заботиться о том, чтобы на муниципальных и региональных выборах побеждал нужный кандидат. Обе задачи она больше не может выполнять. Даже роль громоотвода она больше не играет достоверно. (...) Недоверие населения просочилось и до Путина", - говорится в статье.

"Если должность можно занять и остаться в ней без явной принадлежности к какой-либо партии, то зачем вообще нужны политические партии?", - задается вопросом издание. "Московская катастрофа" "Единой России" не отразится на выборах в Госдуму, так как половина депутатов назначается там по партийным спискам. Однако, замечает журналистка, избирательное право можно поменять. "В будущем Путин мог бы делать ставку на отдельных кандидатов, верных беспартийных последователей. Наличие политических убеждений тогда стало бы необязательным", - пишет издание.

"У правительства и без того нет внутриполитической программы. Его "национальные проекты" сформулированы настолько общими словами, что их никто не понимает. Власти активизируются в основном тогда, когда им нужно справиться с кризисом, вышедшими из-под контроля губернаторскими выборами или протестами", - указывает Бигалке.

"Одновременно предпринимается все для того, чтобы препятствовать настоящей оппозиции. (...) Нигде нет оппозиционной партии, которая могла бы бросить вызов "Единой России". (...) Ранее на бюллетене присутствовал вариант "против всех". Сегодня людям остается лишь идти на улицы. А не на выборы", - констатирует Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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