Дух победы

"На российском танкере в украинском порту были проведены обыски. За инцидентом кроется спор за господство на море в регионе", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

Речь идет о задержанном украинской военной прокуратурой и спецслужбой СБУ в порту Исмаил российском судне Nika Spirit, названном в честь древнегреческой богини победы Ники. Власти объясняют этот шаг тем, что танкер якобы участвовал в российской атаке на украинские корабли в Керченском проливе. "Чего должна была достичь эта акция? Действительно ли спустя столько времени можно найти подтверждения событиям ноября 2018 года?" - задается вопросами журналист Даниэль Шульц.

"Вопросы возникают и в связи с тем, что СБУ тяжело поддается оценке, даже если поговорить с людьми, которые раньше там работали. Некоторые подразделения службы работают эффективно, другие считаются среди украинцев коррумпированными или ленивыми. Особую форму известности СБУ приобрела при инсценировке убийства, а затем воскрешения журналиста Аркадия Бабченко. Политики и эксперты на Западе посчитали это безответственной выходкой, на Украине многие считают это одной из немногих успешных и умелых операций по раскрытию российских заговоров в стране", - говорится в публикации.

"Возможной причиной захвата могло быть то, что новый президент Владимир Зеленский хочет избавиться от репутации слишком пророссийского человека, - полагает Шульц. - Но в настоящий момент это было бы абсолютно лишним. На президентских выборах Зеленский одержал победу над своим соперником Петром Порошенко, выступающим в более воинственной и националистической манере. (...) Маловероятно, что Зеленский может извлечь выгоду из такой акции".

"Ситуация в Азовском море между Россией и Украиной остается напряженной, - продолжает издание. - Украинские порты Мариуполь и Бердянск по-прежнему сообщают о миллионных финансовых убытках, понесенных в связи с тем, что российские корабли слишком долго держали под контролем многие грузовые судна".

"Если у портов будет все меньше работы, возникнет опасность того, что безработица и социальная ситуация в этих городах еще больше обострятся. Под вопросом и то, есть ли у Украины, которая с 2014 года ведет необъявленную войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, средства для того, чтобы профинансировать необходимые структурные изменения. Дестабилизация региона и овладение Мариуполем могут быть и стратегической целью России. (...) У обеих непризнанных международным сообществом сепаратистских государств, Луганской и Донецкой народных республик, нет собственного выхода к морю. Падение Мариуполя могло бы это исправить", - отмечает издание.

"В решении конфликта в Азовском море Украина зависит от международной помощи, но пока из таких стран, как Германия, поступают лишь банальные указания на то, что обеим сторонам стоит вести себя спокойно. Возможно, что задержание корабля в Исмаиле является попыткой получить доказательства, которые могли бы оказать давление на Россию и международное сообщество с целью принятия мер в Азовском море", - резюмирует Die Tageszeitung.