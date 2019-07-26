Сколько Уинстона Черчилля в Борисе Джонсоне?

"Черчилль происходил из высших кругов, стал аутсайдером, нестандартно мыслил и неординарно жил. Как и Борис Джонсон. Он даже написал биографию Черчилля. Но связывает ли нового британского премьера что-то большее с его легендарным предшественником?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt.

"Ситуация полна отчаяния, когда на Даунинг-стрит, 10 переезжает новый жилец, - повествует автор статьи Свен Феликс Келлерхофф. - Его предшественника считают потерпевшим провал и не способным вывести гордую Великобританию из угрожающего ее существованию кризиса. (...) Аутсайдер, годами неустанно твердивший общественности о непреклонной позиции, должен теперь реализовать то, что он обещал".

"То, что звучит как описание первого дня Бориса Джонсона на посту премьер-министра Объединенного Королевства, на самом деле произошло более 79 лет назад, - отмечает издание. - 10 мая 1940 года, спустя несколько часов после нападения вермахта на Францию и страны Бенелюкса, невезучий глава правительства и лидер "Тори" Невилл Чемберлен ушел в отставку. (...) Это был час Уинстона Черчилля".

"Он увлек за собой почти все без исключения население; не пробыв на своей должности и четырех недель, выстоял тяжелейшее поражение британской армии и нестандартными методами спас множество солдат из сужающегося кольца окружения в Дюнкерке. Он расставлял верные приоритеты, когда речь шла о том, чтобы отразить ожидаемое вторжение вермахта, и, одержав победу в воздушном бое за Англию, (...) отнял у врага инициативу на Западе", - говорится в статье.

Борис Джонсон, в свою очередь, пользовался любой возможностью сравнения себя с, возможно, самым значимым британцем XX века. Прежде всего в том, что касается "оригинальности и остроумия, инсценированной неблагонадежности, рискованности и эксцентричности". Однако, отмечает Келлерхофф, если сравнить обоих политиков всерьез, их мнимые сходства быстро растворяются.

"Уинстон Черчилль всегда оставался верным своему главному убеждению, отрицанию социалистического и национал-социалистического тоталитаризма. Борис Джонсон, которого принес на Даунинг-стрит хаос "Брекзита", в свою очередь, колебался в начале 2016 года, прежде чем (...) встал на сторону тех, кто требует выхода Великобритании из Евросоюза", - указывает журналист.

"Несмотря на несколько крупных промахов, например, катастрофу неудачной высадки у Дарданелл в 1915 году, на протяжении 12 лет Черчилль, будучи министром Ее Величества, оставался успешным в выполнении разных задач: в качестве военно-морского министра, министра вооружений и финансов. Джонсон пробыл два срока на посту мэра Лондона, однако (...) большинство успехов были заслугой его предшественника. Два года Джонсона на посту министра иностранных дел оказались настоящей катастрофой", - подчеркивает издание.

Возможно, главное отличие Джонсона и Черчилля заключается все же в серьезности, полагает Келлерхофф. "Черчилль во время своей известнейшей речи 13 мая 1940 года, спустя три дня после вступления в должность, с беспощадной прямотой предсказал британскому народу "кровь, пот и слезы". (...). Джонсон, в свою очередь, сразу после того, как поднялся на политическую верхушку, обещал "без всяких "если" или "но" вывести Великобританию из ЕС 31 октября".

"Черчилль предрек народу в 1940 году беды и страдания. Джонсон же оседлал популистскую волну, хотя сам знает, что вряд ли сможет выполнить свое обещание", - говорится в статье.

"В смуте "Брекзита" Великобритании, вероятно, пригодилась бы личность вроде Уинстона Черчилля. Однако пока ни один надежный фактор не говорит о том, что этой личностью мог бы стать Борис Джонсон", - заключает Die Welt.