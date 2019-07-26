Монологи вагины начались в Средневековье

"Женские половые органы разговаривают не с 1970-х годов. В недавно обнаруженном фрагменте рукописи 700-летней давности девственница спорит со своей вульвой об отношении с мужчинами", - пишет немецкое издание Die Welt.

Фрагмент рукописи был обнаружен историками в библиотеке австрийского города Мельк. "В написанном еще в 1300 году стихотворении "Розовый шип" речь идет о том, как девственница спорит со своей внезапно разговорившейся вульвой о том, кого из них больше предпочитают мужчины. Ранее предполагалось, что такое откровенное обращение с собственной сексуальностью в немецкоязычном пространстве возникло лишь в конце Средневековья", - отмечает автор публикации Маркус Веллер.

Спустя 700 лет американская писательница Ив Энслер "собрала эпизоды эротического опыта девочек и женщин, признания о страсти и похоти, но также и о насилии", и в 1996 году впервые представила свою пьесу "Монологи вагины". Энслер пришла к похожим выводам, что и девственница неизвестной средневековой поэтессы (или поэта?): "она обеспокоена вагиной", заявила тогда Энслер, "ведь вокруг нее не меньше тайн и загадок, чем вокруг Бермудского треугольника. Вестей оттуда не поступает".

Найденный фрагмент рукописи напоминает и о художнице Кароли Шниманн, которая "в 1975 году во время перформанса Interior Scroll забралась голышом на стол и извлекала из вагины свиток бумаги, чтобы громко зачитывать написанное".

"До этого более эффектно женские половые органы представлял лишь художник Гюстав Курбе, написавший в 1866 году картину "Происхождение мира", - отмечает Веллер. - Правда, самая известная вульва в мире долгое время разговаривала только с одним мужчиной, психоаналитиком Жаком Лаканом, который купил ее в 1955 году и десятилетиями скрывал от общественности".

Найденному недавно фрагменту стихотворения "Розовый шип", очевидно, тоже было суждено исчезнуть - он был вырезан из полного текста стихотворения, сообщает Die Welt.