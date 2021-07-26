Парламент Франции дает зеленый свет для продления французского "санитарного пропуска", но на улице горит красный и нарастает гнев

(...) "Распространение французского "санитарного пропуска" на все общественные, культурные и досуговые места было наконец принято парламентом в сроки, желаемые исполнительной властью. В конце концов, документ был одобрен Национальным собранием, а затем депутатами Сената после договоренности между двумя палатами в объединенном комитете. Чрезвычайное положение в области здравоохранения продлится до 15 ноября, но оно, несомненно, не успокоит повсеместное негодование. Несмотря на то, что число людей с положительным результатом теста на Covid растет (25 624 случая в субботу и 22 новых случая смерти), в основном из-за распространения варианта Дельта, в субботу во Франции почти 160 тыс. протестующих выразили свою радикальную враждебность к этим мерам. В Париже площадь Трокадеро заполнилась демонстрантами-антипрививочниками, которых повел за собой бывший заместитель председателя "Национального фронта" Флориан Филиппо. Журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли делает обзор вопросов, которые неизбежно возникнут в ближайшие дни.

Сможет ли законопроект "Санитарный пропуск" изменить расклад? (...) "Первая основная мера: подтвержден срок 15 сентября для обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых. Вторая ключевая мера: "санитарный пропуск" будет требоваться с начала августа во всех общественных местах, включая рестораны и культурные заведения. (...) Наконец, третья мера: самоизоляция теперь станет обязательной для людей, зараженных Covid, после проверки службами медицинского страхования. (...) "С другой стороны, не будет увольнения людей, которые не соблюдают обязательную вакцинацию в силу своей профессии, а будет приостановлено получение заработной платы", - говорится в статье.

(...) "После принятия документ будет представлен в Конституционный совет, который может принять решение об отмене конкретной меры, считающейся несовместимой с основным законом республики. После утверждения и обнародования этих положений все лица, находящиеся на территории Франции, должны их соблюдать", - указывает автор статьи.

Можно ли говорить о "четвертой волне" во Франции? "Такое выражение использовал в среду, 21 июля, премьер-министр Жан Кастекс. "Мы находимся в четвертой волне", - подтвердил глава правительства. (...)

(...) "У нас рост на 100%-130% случаев заболевания в неделю", - добавил министр здравоохранения Оливье Веран, настаивая на быстром распространении вируса среди молодых людей, часто не вакцинированных: "Самый высокий уровень заболеваемости в некоторых департаментах наблюдается у 20-30-летних", продолжил он. Вариант Дельта в настоящее время составляет 80% заражений во Франции. Несколько очень пострадавших департаментов, в основном приморских, уже ввели комендантский час для ресторанов и восстановили обязанность носить маску на открытом воздухе.", - пишет Le Temps.

Возведет ли сопротивление распространению "санитарного пропуска" опасную политическую стену, подпитываемую гневом на улицах? "Вопрос представляется серьезным, пусть даже цифры протестовавших антипрививочников и противников санитарного пропуска в эту субботу - 160 тыс., по данным властей - остаются скромными в масштабе всей стране. Тот факт, что в Париже бывшее второе лицо "Национального фронта" Флориан Филиппо смог собрать десятки тысяч людей на площади Трокадеро, показывает, что протест во имя защиты свобод набирает облороты. Возникает параллельный вопрос: о связи между этим гневом против вакцинации и гневом "желтых жилетов", несколько бывших лидеров которых сейчас активно отвергают законопроект о "санитарном пропуске". (...)

(...) "Что будет в начале учебного года? Окажется ли такой гнев устойчивым в глазах общественного мнения, если продолжится рост показателей заражения? С политической точки зрения, сила Эммануэля Макрона заключается в том, что ни один из его оппонентов-кандидатов в президенты не выступает категорически против этих мер, хотя Жан-Люк Меланшон (левый радикал) говорил об "абсурдном, несправедливом и авторитарном санитарном пропуске". Таким образом, глава государства сохраняет преимущество в вопросе защиты населения после своего решения ускорить вакцинацию и внедрить ее. В эти выходные Франция преодолела рубеж в 40 млн человек (из 67 млн жителей), получивших первую инъекцию.", - отмечает Верли

Ведут ли один и тот же бой противники "санитарного пропуска" и антипрививочники? "Свобода", "Нет государству Большого Брата", "Нас заражают вакцинами". "Не трогайте наших детей", "Мы не подопытные кролики", "Макрона в отставку"... Все эти лозунги снова выкрикивались в субботу на улицах нескольких крупных французских городов, начиная с Парижа, - описывает автор публикации. - Очевидно, что лидеры этих протестов считаются противниками вакцинации против Covid во всех ее формах. Бывший номер второй в "Национальном фронте" Флориан Филиппо принадлежит к этой категории, осуждающей и ограничения свобод, вызванные требованием "санитарного пропуска", и так называемый "научный туман" вокруг вакцин. "Каковы их результаты? Кто осмелится поверить, что это наука? Этот кризис все еще санитарный? Привыкнуть к этому - значит смириться с тем, что ты раб на всю жизнь!" - повторил он в субботу на площади Трокадеро в Париже, используя одну формулировку из своего аккаунта в Twitter.

"В доказательство своей враждебности к санитарным ограничениям большинство демонстрантов вышли в субботу без маски, и не раздумывая, пожимали друг другу руки. Доказательством сходства с движением "желтых жилетов" является значительное количество женщин на маршах антипрививочников, - комментирует Ришар Верли. - Это соответствует результатам исследования Фонда Жана Жореса (близкого к Социалистической партии, PS) от ноября 2020 года. Так, по данным этого исследования, профиль активистов, выступающих против вакцинации во Франции (около 16% респондентов согласно опросам) был установлен: "Женщины больше обеспокоены перед лицом рисков будущей вакцины против Covid. Как следствие, они с большей вероятностью (50%) готовы отказаться от вакцинации, чем мужчины (35%). Женщины также гораздо чаще боятся побочных эффектов, чем мужчины (52% по сравнению с 35%)" (...) "При одинаковом возрасте, образовательном уровне и социально-профессиональной категории избиратели 2017 года, голосовавшие за Жан-Люка Меланшона, за Марин Ле Пен, за Франсуа Асселино и за Николя Дюпон-Эньяна в гораздо большей степени являются противники вакцин, чем другие избиратели. (...) Люди, отвергающие основные политические институты, скорее всего, будут в равной степени недоверчиво относиться к научным институтам, особенно это относится к тем, кто проявляет симпатию к правым популистским партиям".

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