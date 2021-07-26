Олимпийские игры в Токио: "Отстранение России - унижение для путинской системы"

После дел о допинге российские спортсмены соревнуются под олимпийскими флагами. В интервью L'Express Люка Обен, специалист по славянской культуре из Центра междисциплинарных и языковых исследований Университета Париж-Нантер, автор книги "Спортократура при Владимире Путине. Геополитика российского спорта", анализирует обратную сторону политического использования спорта со стороны Кремля.

(...) "Когда спортсменов лишают флага и гимна - это в любом случае унижение для путинской системы. Желание превратить спорт в излюбленный инструмент власти оказывается палкой о двух концах. Бывают успехи, такие как проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такие мероприятия направлены на позитивное преобразование коллективного представления о России. Бывают и неудачи, такие как дела о допинге, которые портят ее имидж. Однако отстранение России от международных соревнований нужно рассматривать в перспективе, потому что ее спортсмены могут там участвовать, если они никогда не принимали допинг. Можно также наблюдать, как Россия сумела извлечь выгоду из сложившихся обстоятельств: не имея возможности озвучить свой гимн в случае присвоения олимпийского титула, она добилась использования в качестве замены отрывка из концерта Чайковского. Таким образом, в Токио услышат русскую культуру", - указывает Обен.

(...) "Допинг на государственном уровне подразумевает, что решения принимаются в верхах. (...) Я бы скорее говорил о допинге на институциональном уровне. Когда центральная власть требует побед, то у спортсменов и их тренеров, разбросанных по многим регионам этой огромной страны, появляется унаследованный от советских времен павловский рефлекс - улучшить результаты с помощью допингового протокола. Зачастую такое решение принимается независимо от центрального государства, которому хотят угодить и от которого надеются получить вознаграждения, такие как субсидии на спортивное снаряжение. Путин решает не все", - рассуждает эксперт.

(...) "В России подавляющее большинство населения придерживается доминирующего дискурса, проводимого самим Путиным. Когда в 2014-2015 годах разразилось дело о допинге, он неистово утверждал, что допинга нет или его очень мало. Но постепенно, по мере того, как Россия стала подвергаться санкциям за санкциями, включая исключение из Международной федерации легкой атлетики, он стал понемногу разбавлять свое вино водой, стремясь к тому, чтобы его страна как можно быстрее вернулась к соревнованиям. Дискурс тогда стал иным: "Да, в России есть допинг, но не на государственном уровне, и, в любом случае, все спортсмены мира принимают допинг, поэтому эти решения являются политическими и русофобскими", - продолжает Обен.

"(...) После советской революции власти хотели получить нацию свободных рабочих, то есть здоровое население, которое занимается спортом. Путин возобновил такие амбиции. Сначала он сам показал пример, как практикующий спортсмен, поскольку он считает себя архетипом русского человека, здорового телом и духом. Затем, после Олимпиады 2014 года была восстановлена спортивная программа времен СССР "Готов к труду и обороне", дающая гражданам возможность ежегодно сдавать спортивные экзамены и получать значки, предоставляющие каждому уровень мобилизации в соответствии с его физическими возможностями. В советские времена призвание программы было скорее военным, Путин же сделал из нее вектор патриотической мобилизации", - отмечает собеседник издания.

(...) "Одним из основных направлений является укрепление государства, для этого делается упор на гигиенизацию населения и патриотизацию умов. Наблюдается также разработка многих внутринациональных спортивных мероприятий. Летние Олимпийские игры - это следующее крупное событие, которого Россия хочет достичь, но, скорее, в 2030-е годы. Путин может остаться у власти до 2036 года благодаря пересмотру конституции, и он явно мечтает приветствовать их в своем родном городе Санкт-Петербурге", - указывает эксперт.

(...) "Выступая в качестве сильного спортивного человека, умеющего контролировать себя, Путин участвует в возрождении российской нации, поставленной на колени десятилетиями коммунизма и капитализма - Путин ненавидит идеологии. Вокруг него, среди элиты, тоже модно заниматься спортом. Речь идет о том, чтобы подтолкнуть к подобным действиям все население", - говорится далее.

"Путин являет собой синтез подобной мутации тела в России: в начале 2000-х 20% населения России регулярно занимались спортом. Теперь этот процент увеличился вдвое. В то же время снизилось свирепствовавшее ранее потребление табака и алкоголя. Спорт в России вошел в моду", - комментирует эксперт.

(...) "Путина можно увидеть во время занятий спортом, будь то силовая тренировка с Медведевым, его бывшим премьер-министром, или пробежка. Он также регулярно участвует в показательных играх Ночной хоккейной лиги, где каждый раз можно увидеть, как он забивает большинство голов и получает звание лучшего игрока. Эту встречу снимают, и все видят, что никакого противостояния там нет. Такой постановкой в России никого не обманешь. В интернете появляется все больше насмешек. Я видел в социальных сетях прозвище "дедушка Путин". К этому добавляются слухи о его здоровье и о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Такая ситуация стала бы ужасным ударом по его власти, поскольку Путин закладывал фундамент своего президентства на контроле над своим телом с помощью спорта", - резюмирует Люка Оден.