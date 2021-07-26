"Пандемия непривитых" - политический раскол, связанный с вакцинацией, становится опасным для США

"В консервативных регионах США уровень вакцинации гораздо ниже, чем в прогрессивных. Здесь, несмотря на то, что Дональд Трамп прославлял вакцинацию как свой большой успех, сказывается скептицизм, разжигаемый республиканцами", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Прошло менее трех недель с тех пор, как американцы отмечали свой День независимости, на котором президент Джо Байден также хотел отпраздновать "независимость от вируса". К этому времени 70% всех взрослых должны были быть вакцинированы. В Белом доме праздник состоялся, но Байдену пришлось быть более осторожным в своей речи. Мы как никогда близки к независимости от вируса, сказал он. Но цель по вакцинации не достигнута, хотя и с незначительным отставанием от плана. В настоящее время, по данным агентства здравоохранения CDC, как минимум одну дозу вакцины получили 68,6% взрослого населения".

"Хотя это и хороший показатель в международном сравнении, (...) но по количеству ежедневных прививок на 100 жителей США сильно отстали от своих впечатляющих рекордных показателей весной. Это вызывает беспокойство, поскольку число случаев заболевания в США снова стремительно растет из-за "дельта"-варианта вируса. С начала июля среднее количество регистрируемых случаев увеличилось почти в четыре раза", - говорится в статье.

"В некоторых регионах больницы уже работают на пределе своих возможностей. Например, только за последние три недели количество пациентов в отделениях интенсивной терапии в штате Алабама увеличилось в три раза. (...) По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC, 97% госпитализированных по всей стране людей невакцинированы. Директор агентства Рошель Валенски заявила недавно о "пандемии непривитых".

"Это отражается и в региональном распределении "горячих точек" пандемии. В Алабаме только 42% населения сделали хотя бы одну прививку. В других штатах с высокими показателями заражения (....) уровень вакцинации также намного ниже среднего".

"Поразительно то, насколько сильно этот региональный "прививочный раскол" соответствует политическому расколу, пересекающему страну. Уровень вакцинации высок на северо-востоке и на побережьях - оплотах демократов. Самый низкий уровень вакцинации - в южных штатах и в некоторых так называемых "горных штатах" на западе страны, республиканских регионах. (...) В начале июля в "округах Байдена" были полностью привиты 47% населения, в то время как в "округах Трампа" - только 35%", - указывает NZZ.

"С ростом числа случаев заболевания усилилось давление на республиканцев, которым приходится убеждать своих избирателей в необходимости вакцинации. (...) Однако в их собственной партии их не слышно. С самого начала пандемии Трамп и видные республиканцы преуменьшали опасность вируса и даже пытались запретить защитные меры. Они решительно выступали против привилегий для вакцинированных людей или против введения паспорта вакцинации".

"Критика была особенно резкой, когда две недели назад Байден объявил, что необходимо сделать ставку на муниципалитеты и в рамках информационной кампании направить представителей власти ходить "от двери к двери". Несколько губернаторов-республиканцев объявили о своем намерении воспрепятствовать этому. Один конгрессмен заявил, что это может привести к тому, что вскоре власти будут ходить от двери к двери и отбирать у людей оружие. Другой заявил о "стиле КГБ". Самая ярая противница вакцинации из числа республиканцев, депутат и сторонница QAnon Марджори Тейлор Грин и вовсе провела сравнение с нацистами", - говорится в статье.

"Такая риторика удивительна, учитывая, что республиканцы некогда прославляли Трампа за его Operation Warp Speed, инициативу, с помощью которой он всячески продвигал разработку вакцин. (...) Еще в конце февраля бывший президент призывал всех американцев пройти вакцинацию".

"Впрочем, сам он вел себя противоречиво, - отмечает издание. - В отличие от многих других политиков, любящий внимание общественности Трамп, бывшая телезвезда, сделал себе прививку за закрытыми дверями. (...) В выходные Трамп выступил с критикой в адрес Байдена.. (...) По его словам, люди отказываются прививаться, потому что не доверяют новой администрации и результатам выборов. Скрытый посыл: вакцинируются только те, кто доверяет Байдену".

"На этом фоне эксперты сомневаются, что призывы губернаторов-республиканцев в штатах, которые сейчас снова борются с высоким уровнем заражений, принесут какую-либо пользу", - пишет NZZ.

"Значительную роль может сыграть телеканал Fox News, по-прежнему являющийся одним из важнейших источников информации для консерваторов. Канал в течение нескольких месяцев подогревал скептическое отношение к вакцинации. Тем более удивительно, что на этой неделе ведущий популярного утреннего шоу Fox & Friends призвал к вакцинации. (...) Телеканал CNN сообщил, что между Белым домом и Fox News регулярно проводились переговоры на высоком уровне".

"Исследование организации Media Matters показало, что в первые две недели июля из всех материалов о вакцинации, показанных на Fox News, почти 60% разжигали скептицизм, вводили в заблуждение или были просто ошибочными. То, что новый тон телеканала представляет собой смену курса, маловероятно. Но уже даже смещение акцентов может изменить настроения среди консерваторов", - пишет Neue Zürcher Zeitung.