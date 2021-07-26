Политика красных губ

"Модные журналы продолжают придумывать трендовые цвета помады, однако в эпоху масок губная помада находится не в лучшем положении. Впрочем, красные губы, скорее всего, не исчезнут. В конце концов, они всегда были символом сопротивления", - пишет журналистка Süddeutsche Zeitung Фелиция Клингер.

"Накрашенные губы часто воспеваются как символ соблазнения. Исследование Манчестерского университета показало, что женщины с красной помадой на губах приковывают внимание собеседников на целых 7,3 секунды дольше, чем женщины без макияжа", - отмечает издание.

"Люди красят губы уже более 5 тыс. лет. По крайней мере, об этом свидетельствуют раскопки в шумерском городе Ур. Там в царских гробницах, датируемых 3500 годом до н.э., была найдена своеобразная паста для губ из свинцовых белил и толченых красных камней. Через ассирийцев эта тенденция распространилась на Египет, где губы красили мужчины и женщины; те, кто красил там губы, были достаточно обеспеченными для этого людьми. Помимо красного, популярными были розовый, оранжевый и сине-черный цвета. Приблизительно во времена Клеопатры люди обнаружили, что из примерно 100 тыс. растолчённых насекомых, щитовок, можно изготовить 50 граммов ярко-красного красителя", - повествует Süddeutsche.

"В Греции около 500 года до н.э. губы красили только гетеры; если одну из них заставали без макияжа, ее могли наказать за обман - с бледными губами она выдавала себя за благородную женщину. Так красный цвет стал символом социального запрета, пишет Сара Е. Шаффер в своем эссе о роли помады. Примерно 200 лет спустя общественное мнение изменилось: красные губы стали считаться роскошью. Например, Поппея Сабина, вторая жена императора Нерона, как говорят, наняла в Древнем Риме 100 рабов в качестве стилистов", - говорится в статье.

"Накрашенная женщина - это воплощение дьявола, ведь она меняет лицо, данное ей Богом, говорили в Англии в средние века. Королева Елизавета I была одной из первых, кто начал использовать своего рода помаду, чтобы сделать свои губы красными в контрасте с белым напудренным лицом. В 1770 году английский парламент принял еще один закон, согласно которому браки могли быть аннулированы, если мужчина был соблазнен красными губами. Это считалось колдовством".

"В начале XX века губная помада стала символом женского бунта. Нью-Йоркские суфражистки красили губы на публике во время марша протеста в 1912 году, отмечает Рейчел Фелдер в своей книге "Красная помада".

"Красные губы также сыграли свою роль в борьбе с немецким фашизмом. В идеологии национал-социализма немецкая женщина должна была быть как можно более "естественной", поэтому английские и американские женщины пользовались помадами - под названиями "Victory Red" ("Победный красный") или "Patriot Red" ("Патриотический красный"). Эту символику приветствовало даже правительство США, и в 1941 году оно поручило Элизабет Арден разработать губную помаду, которая гармонировала бы с униформой женщин-солдат".

"Но даже спустя годы красные губы все еще могут быть провокационными: дрэг-квин играют с гендерной идентичностью, а так называемые "помадные лесбиянки" намеренно демонстрируют свою женственность, которая не основана на мужском желании. И поэтому красные губы, несмотря на маски и упавшие показатели продаж, все еще являются гораздо большим, чем просто приглашением к поцелую", - пишет Süddeutsche Zeitung.