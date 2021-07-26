Депутат Нетаньяху усложняет жизнь израильскому правительству

"Новый премьер-министр Беннет и его диковинный альянс из восьми партий пока выдерживают все испытания. Однако бывший глава правительства вовсе не собирается сдаваться", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В последние дни Биньямин Нетаньяху снова усердно занимался телефонными переговорами, служа своей стране. Он говорил с руководителями фармацевтических компаний Pfizer и Moderna о новых поставках вакцин. Затем он сразу же сообщил людям, что это были срочные переговоры с целью обеспечить дальнейшее поступление вакцины для третьей дозы вакцинации, которую он считает необходимой. (...) Роль спасителя всегда была его любимым занятием", - отмечает журналист Петер Мюнх.

"Только проблема в том, что он уже почти шесть недель не является главой правительства Израиля - он всего лишь "депутат Биби Нетаньяху", о чем его преемник на посту премьер-министра Нафтали Беннет почти никогда не забывает упомянуть в своей речи".

"Нетаньяху и иже с ним, в свою очередь, обычно называют нового премьер-министра только "Нафтали", чтобы лишить его чести называть себя премьер-министром. Все это выглядит немного по-детски, но таковы новые фронты израильской политики", - говорится в статье.

"Беннету, очевидно, все еще приходится бороться за авторитет, и старт у него действительно был нелегким. Коронавирус с определенной силой вернулся в Израиль в своей "дельта"-версии, а Нетаньяху все еще активен здесь в своей альфа-версии, - иронизирует издание. - В качестве лидера оппозиции он делает все возможное, чтобы усложнить жизнь правительству".

"Но именно так он способствует его сплочению, по крайней мере, на данный момент. Ведь все в этой пестрой коалиции из восьми партий (...) знают, что выживание всегда висит на волоске. Большинство в Кнессете - 61 депутат из 120 - крайне незначительное", - говорится в статье.

"Оппозиция, состоящая из "Ликуда" Нетаньяху, ультраправой группировки и двух ультраортодоксальных партий, с первого дня ведет в парламенте своего рода войну на истощение. Оппозиция спешит вносить на рассмотрение полуготовые законопроекты, главная цель которых - спровоцировать конфликты совести и раздор в разнородной коалиции".

"Правительству уже пришлось потерпеть несколько болезненных поражений в парламенте. (...) Однако, несмотря на многочисленные разногласия и мелкие кризисы, глубоких трещин в структуре коалиции пока не видно. Лакмусовой бумажкой станет для альянса принятие нового государственного бюджета в ноябре. Есть надежда, что после этого атаки оппозиции утихнут, и, возможно, даже коалиция станет более стабильной. Есть также предположение, что религиозные партии, союзные Нетаньяху, возможно, снова потянет к правительственной кормушке".

"Пока что правительство расставляет новые акценты прежде всего во внешней политике, которую проводят сразу три человека: министр иностранных дел Яир Лапид, глава правительства Беннет и президент Ицхак Герцог, также недавно избранный на этот пост".

"Герцог подал сигналы разрядки в телефонных разговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беннет освежил отношения с Иорданией на первоначально секретной встрече с королем Абдаллой. А Лапид посвятил себя улучшению климата в отношениях с европейцами во время поездки в Брюссель. Пока разделение труда во внешней политике работает отлично", - отмечает издание.

"Пестрый правительственный альянс всегда должен быть осторожен, чтобы сохранить баланс. Главную ответственность за это несут Беннет и Лапид. Оба заинтересованы в долгосрочном успехе: Лапид, потому что он хочет заменить Беннета на посту премьер-министра в рамках согласованной смены через два года. Беннет, потому что он должен использовать свое пребывание во главе правительства, чтобы показать себя и по-новому себя позиционировать. Присоединившись к коалиции, он оттолкнул от себя своих давних сторонников из числа поселенцев. Теперь ему приходится заново создавать себя как представителя правого центра".

"Продолжающийся коронакризис, по крайней мере, дает ему возможность доказать свои управленческие качества. Он не уклоняется от таких решений, как повторное введение обязательного ношения масок, и не избегает резких высказываний в адрес всех тех, кто отказывается от вакцинации. Но, прежде всего, он пытается добиться доверия. Израильтяне должны научиться жить с вирусом. А правительство должно научиться выживать", - заключает Tages-Anzeiger.