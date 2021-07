26 июля 2021 г. Роберт Мендик | The Telegraph Российские олигархи готовятся к лондонскому слушанию по делу о клевете, а команды юристов готовятся заработать "Четыре российских олигарха, включая Романа Абрамовича, подадут заявления в суд, что, вне всяких сомнений, станет делом о защите чести и достоинства, за которым стоит следить, когда оно будет рассматриваться в суде, - пишет The Telegraph. - Они возбуждают дело против Кэтрин Белтон и публикации ее ставшей бестселлером книги-расследования "Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад". "Команды юристов, королевских адвокатов и младших адвокатов коллективно заработают миллионы фунтов в качестве гонораров в ходе того, что может оказаться самым прибыльным делом о клевете в истории британского права", - предполагает издание. "Иск Белтон предъявляют лично Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", и Шалва Чигиринский, магнат в сфере нефти и недвижимости, а также российская государственная нефтегазовая компания "Роснефть". Издателю книги HarperCollins также предъявлены иски всеми тремя, а также двумя другими российскими миллиардерами, Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Однако Авен подает в суд за предполагаемое нарушение защиты данных, а не за клевету", - пишет газета. Судебные иски были возбуждены в течение трех недель с марта по апрель этого года, спустя чуть менее года после того, как книга была впервые была издана в твердом переплете. Высокий суд постановил, чтобы они были заслушаны одновременно, отмечается в публикации. "Судья Типплс, заседая в Высоком суде, в среду заслушает правовые доводы для определения якобы клеветнических обвинений, сделанных Белтон в ее книге. То, как судья интерпретирует отрывки из книги, будет играть большую роль в определении успеха различных исков, предъявленных российскими миллиардерами", - пишет The Telegraph. "Это дело является возможностью заработать большие деньги для высокооплачиваемых лондонских адвокатов по защите чести и достоинства, которые могут взимать до 750 фунтов в час за консультацию", - указывает газета. (...) "Абрамович нанял Harbottle & Lewis, юридическую фирму, которая представляла интересы членов королевской семьи в недавних судебных столкновениях со СМИ. В заявлении, опубликованном в марте, юридическая фирма сообщила, что ведет судебное разбирательство, касающееся "ряда ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента". Юридическая фирма заявила, что в книге содержатся "ложные предположения о том, что наш клиент действовал коррумпированно, и делаются ложные утверждения о покупке и деятельности нашего клиента в отношении футбольного клуба Chelsea". (...) Через 9 дней после того, как иск подал Абрамович, иск в Высокий суд подала и "Роснефть", рыночная капитализация которой, согласно Forbes, составляет 56,5 млрд фунтов стерлингов. Нефтяной конгломерат, базирующийся в Москве, является крупнейшей компанией в России. Днем позже, 1 апреля, Фридман, состояние которого, заработанное в банковской сфере, оценивается в 11,2 млрд фунтов стерлингов, подал в суд на HarperCollins за клевету, а через 9 дней после этого Авен, деловой партнер Фридмана, состояние которого оценивается в 3,8 млрд фунтов стерлингов, подал иск о нарушении законов о защите данных". "Последним иск подал нефтяной магнат Шалва Чигиринский, нанявший юридическую фирму Taylor Wessing. Фридман и Авен оба действуют через одну и ту же юридическую фирму CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang, в то время как "Роснефть" представляют специалисты по законам против клеветы из Carter Ruck". "Все претензии были предъявлены независимо друг от друга, и российские истцы настаивают на том, что не существовало скоординированного стратегического плана по срыву книги Белтон", - говорится в статье. "Судебные издержки Белтон покрываются компанией HarperCollins, которая была куплена News Corp Руперта Мердока в 1989 году. Компания HarperCollins охарактеризовала книгу Белтон как "авторитетную, важную и тщательно подготовленную работу". (...) "Как свидетельствуют судебные документы, в иске Абрамовича о клевете оспаривается утверждение о том, что Путин распорядился о приобретении "Челси" в 2003 году в политических целях. Источником этого утверждения в книге является Сергей Пугачев, российский миллиардер в изгнании, который когда-то был членом ближнего круга Путина, прежде чем рассориться и бежать из страны. В деле 2017 года судья Высокого суда назвал Пугачева ненадежным свидетелем", - отмечается в статье. (...) Источник: The Telegraph