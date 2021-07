26 июля 2021 г. Бретт Форрест и Уилльям Молдин | The Wall Street Journal Администрация Байдена взвешивает возможность новых санкций против Белоруссии "Администрация Байдена рассматривает новый раунд экономических санкций против Белоруссии и ее авторитарного лидера после того, как Светлана Тихановская, ведущий белорусский диссидент, обратилась к официальным лицам США с призывом к более решительным американским действиям, согласно участникам встреч на прошлой неделе в Вашингтоне", - передает The Wall Street Journal. "Новые санкции будут дополнением к карательным мерам, введенным администрацией ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию лидера Александра Лукашенко почти через год после того, как он инициировал подавление народного восстания в стране, по словам белорусского политического советника. Обсуждения в администрации начались после визита в Вашингтон на прошлой неделе Светланы Тихановской, которая выступала против Лукашенко на спорных выборах в прошлом году. На встречах с законодателями и высшими должностными лицами администрации Тихановская настаивала на ужесточении санкций. Тихановская встретилась с двумя главными помощниками президента Байдена по внешней политике, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном", - говорится в статье. (...) "Франак Вячорка, старший советник Тихановской, сказал, что чиновники Госдепартамента заявили о своем намерении ввести новые санкции, в частности, в отношении белорусского калийного и нефтяного секторов, которые, по словам Тихановской, близки к Лукашенко, кроме того, что являются важными частями экономики страны. Американские чиновники не сообщили сроки введения или цели новых санкций. "Мы не собираемся анонсировать конкретные действия, - заявил высокопоставленный чиновник администрации. - Но я скажу, что вы можете ожидать, что Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками будут продолжать требовать от режима Лукашенко ответственности за свои действия, в том числе посредством санкций". (...) "Ранее в этом году Европейский союз ввел санкции примерно в отношении 20% белорусской калийной промышленности, а также в отношении нефтяной промышленности страны, за исключением сырой нефти, что предоставило США возможность усилить воздействие этих мер. В мае Лукашенко вызвал международное возмущение, когда он послал военный самолет МиГ-29, чтобы перенаправить в Минск коммерческий рейс Ryanair, следовавший из Афин в литовский Вильнюс и арестовать одного из его пассажиров, оппозиционного журналиста". "У США ограничены рычаги воздействия на Белоруссию, небольшую экономику в Европе, которую 27 лет возглавляет авторитарный президент и поддерживает соседняя Россия. Тихановская заявила репортерам, что меры со стороны США будут "действенными" и будут означать осуждение со стороны Вашингтона", - отмечается в статье. (...) (...) "Тихановская признала опасения, что давление Запада на Минск может подтолкнуть страну к России, и этот процесс уже начался. "Следующий шаг - потеря независимости", - сказала она. (...) Источник: The Wall Street Journal