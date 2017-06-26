Северная Корея торгует метамфетамином

Доцент южнокорейского Пусанского национального университета, эксперт по Корее Роберт Келли утверждает в интервью немецкому таблоиду Bild, что власти КНДР зарабатывают валюту на торговле наркотиком метамфетамином.

"Ким [Чен Ын] зарабатывает валюту на торговле наркотиками и вооружениями, а также при помощи других преступных махинаций, вроде страхового мошенничества и тому подобного. С этим трудно бороться, поскольку за всем стоят криминальные структуры. По сути, КНДР - это гангстерское государство", - рассказывает Келли. Сотрудники американского Госдепартамента, по его словам, "открыто называют КНДР "страной клана Сопрано", поскольку торговля метамфетамином и амфетамином процветает там, как в одноименном популярном телесериале".

"Информация обо всем этом, разумеется, непрозрачна, и большая часть того, что мы об этом знаем, доходит через третьих лиц. Однако, по нашим данным, торговля наркотиками является одним из главных источников доходов режима Кима, - продолжает эксперт. - Северная Корея продает мет- и амфетамин в страны Юго-Восточной Азии. В последнее время производство, насколько я знаю, несколько сократилось".

Дело в том, пояснил специалист, что "Северная Корея начала торговать наркотиками в том числе и в Китае, а китайцам не понравилось, что на северо-востоке страны вдруг выросло число наркозависимых, употребляющих метамфетамин. В результате Пекин потребовал от Пхеньяна прекратить это. Но торговля с Юго-Восточной Азией продолжается".

Северокорейцы, как добавляет Келли, "уже давно присутствуют и в Африке". В частности, там они занимаются формированием повстанческих армий, проводят военные тренинги и строят статуи африканским диктаторам, которые хотят культивировать свой культ личности". "Благодаря этим гигантским статуям северокорейцы открыли для себя в Африке настоящий рынок сбыта", - замечает эксперт.