Россия готова к ЧМ-2018, который явно не может себе позволить: 20 млрд фунтов уже потрачено, но все еще есть пробелы

Стадионы, на которых будут проводиться состязания Чемпионата мира по футболу в 2018 году, говорят всем своим видом о деловом настрое России, пишет Daily Mail.

Таков новый московский стадион "Спартак" с собственной станцией метро и бронзовым памятником Спартаку у ворот. Еще больше впечатляет "Зенит Арена" в Санкт-Петербурге стоимостью 615 млн фунтов стерлингов и московский стадион "Лужники", в котором ныне проводятся работы по реконструкции.

Никто не назовет общей суммы, которую Россия вкладывает в соревнования, но предполагается, что подготовка к турниру, к проведению которого так стремилась Великобритания, обходится России в 20 млрд фунтов, говорится в статье.

В сотнях миль от этих ярких огней и вывесок Кубка конфедераций ФИФА можно найти истинный ответ на вопрос, хочет ли эта огромная страна международного футбольного празднества и нуждается ли она в нем, пишет автор статьи Иан Херберт.

Ответ приходит во время восьмичасового путешествия из Москвы в Великие Луки, что в сельскохозяйственном регионе в Псковской области у латвийской границы.

Сотни заброшенных деревянных домов пребывают в состоянии разрухи. Их жители уехали в города в поисках работы. "Дороги" разбиты и местами состоят из плохо уложенных цементных плит.

В 2010 году, когда России было поручено проведение Чемпионата мира, были надежды на лучшее, но падение цен на нефть в 2014 году принесло рецессию. "Оккупация Крыма вызвала санкции, ответные меры и огромные траты на символический проект по строительству моста в Крым через Керченский пролив", - пишет автор.

"Последние три года государство сокращает социальные расходы и расходы на здравоохранение, в пересчете на доллары и как процент от ВВП. Больницы закрываются. Очень странно строить при этом стадионы", - считает Никита Кулаченков из Фонда борьбы с коррупцией.

"Чемпионат мира - это тот же уровень, что и Сочи (зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. - Прим. ред.) для правительства и народа, - утверждает Светлана Бажанова из московского оргкомитета чемпионата. - Это национальная программа".

"Национальная гордость - это приоритет. ФИФА выиграет, даже если народ проиграет", - заключает автор статьи.