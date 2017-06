26 июня 2017 г. Эндрю Уорд | Financial Times Примирение Турции с Путиным стимулирует новые энергетические проекты "Как-то в прошлом месяце самый большой в мире корабль протиснулся через узкий пролив Босфор, разделяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Pioneering Spirit, длиной в пять самолетов Boeing-747, достаточно широкий для того, чтобы вместить в себя три футбольных поля, прошел под Босфорским мостом с зазором всего в несколько метров", - пишет Эндрю Уорд в Financial Times. Он шел в Черное море, где примет участие в строительстве газопровода "Турецкий поток" между Россией и Турцией, говорится в статье. "Он должен начать функционировать в 2019 году, причем одна труба должна обслуживать турецкий внутренний рынок, а другая - протянуться дальше в Южную Европу", - пишет издание. "Быстрое развитие проекта подчеркивает сближение между Турцией и Россией за последний год. Страны переживали период напряженности после того, как турецкие силы сбили российский истребитель над сирийской границей в 2015 году", - напоминает издание. Однако даже тогда отношения в сфере энергетики между Россией и Турцией не застопорились, по мнению Гарета Уинроу, независимого аналитика, который специализируется на турецкой энергетике. "Обе стороны понимают, что они нужны друг другу", - отмечает он. "Турецкий поток" продвигался Путиным как способ расширить доступ на турецкий рынок, второй по величине для российского природного газа в прошлом году после Германии, и поддержать его стратегическую цель обойти украинские трубопроводы", - рассуждает автор статьи Эндрю Уорд. "Для Эрдогана перспектива прямой линии, связывающей ее с обширными энергетическими запасами России, представляет собой более сомнительное благо. Учитывая, что у Турции мало собственного органического топлива, ей нужны надежные и доступные запасы, чтобы ее экономика продолжала функционировать", - говорится в статье. "Впрочем, в долгосрочном периоде Эрдоган считает зависимость Турции от России более чем на половину своих газовых поставок стратегическим риском", - пишет издание. Автор напоминает о новом Трансанатолийском газопроводе, который должен открыться в следующем году и соединит Турцию с гигантским азербайджанским газовым месторождением "Шах Дениз", эксплуатируемым BP в рамках проекта "Южный газовый коридор". В "Турецком потоке" некоторые аналитики усматривают российскую попытку задушить альтернативные маршруты поставок. "Одной из целей является подорвать инвестиции в Азербайджан, чтобы большая доля принадлежала "Газпрому", - считает Мэттью Брайза, бывший посол США в Азербайджане. - Россия пытается ослабить или растащить на части "Южный газовый коридор". Источник: Financial Times